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Araç sahiplerine üzücü haber zam geldi

Araç sahiplerine üzücü haber zam geldi

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6 kuruş zam yapıldı. Benzinin litresi İstanbul'da 6,03 liradan 6,09 liraya Ankara'da ortalama 6,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,16 liraya yükselecek.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 16:59 - Güncelleme: 04-02-2019 16:59

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası benzine zam yapıldığını açıkladı. Buna göre Ankara'da ortalama 6,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,03 liradan 6,09 liraya, İzmir'de 6,08 liradan 6,14 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Benzinin litre fiyatında en son 29 Ocak'ta 17 kuruş indirim yapılmıştı.

Aynı zamanda LPG fiyatlarında da artış öngörülüyor. 17 kuruş indirimle benzin fiyatları motorin fiyatlarından, Van'da 8, Antalya'da 7, Diyarbakır'da 6, Erzurum'da 4, Mersin'de 3, İstanbul ve Adana'da 2, Kars ve İzmir'de ise 1 kuruş düşük hale gelmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ali 04 Şubat 2019 17:20 böyle pervasızca zam yapmaya devam edin 31 mart geliyor az kaldı...nice tanıdığım akp liler bile oy vermeyecek kendi partisine.

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