Araç sahiplerine üzücü haber zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası benzine zam yapıldığını açıkladı. Buna göre Ankara'da ortalama 6,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,03 liradan 6,09 liraya, İzmir'de 6,08 liradan 6,14 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Benzinin litre fiyatında en son 29 Ocak'ta 17 kuruş indirim yapılmıştı.

Aynı zamanda LPG fiyatlarında da artış öngörülüyor. 17 kuruş indirimle benzin fiyatları motorin fiyatlarından, Van'da 8, Antalya'da 7, Diyarbakır'da 6, Erzurum'da 4, Mersin'de 3, İstanbul ve Adana'da 2, Kars ve İzmir'de ise 1 kuruş düşük hale gelmişti.