Araç sahiplerine üst üste kötü haber! Daha dün...

Dövizde yaşanan yükseliş ve petroldeki artış içeride akaryakıt fiyatlarına olumsuz yansıyor. Motorin fiyatlarına bir gün arayla iki ayrı zam geldi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "Cuma gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

Zammın ardından motorinin ortalama litre fiyatı Ankara'da 5,63 lira, İstanbul'da 5,58 lira, İzmir'de 5.62 liraya yükselecek.