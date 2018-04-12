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Araç sahiplerine üst üste kötü haber! Daha dün...

Araç sahiplerine üst üste kötü haber! Daha dün...

Motorine dün gelen 17 kuruşluk zammın ardından yarın bir zam daha geliyor. PÜİS, motorin fiyatlarının 13 kuruş artacağını duyurdu. Zammın ardından İstanbul'da ortalama fiyat 5.58 liraya çıkacak.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 09:31 - Güncelleme: 12-04-2018 09:31

Dövizde yaşanan yükseliş ve petroldeki artış içeride akaryakıt fiyatlarına olumsuz yansıyor. Motorin fiyatlarına bir gün arayla iki ayrı zam geldi. 

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "Cuma gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi. 

Zammın ardından motorinin ortalama litre fiyatı Ankara'da 5,63 lira, İstanbul'da 5,58 lira, İzmir'de 5.62 liraya yükselecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • doğrucu 12 Nisan 2018 09:35 10 tl olsun... milleti eşşek gördüler semer vurup duruyorlar. tek dertleri başkanlık. umarım millet erken uyanır bu kış uykusundan. Bu kriz değildirde nedir. sadece petrole zam gelse iyidir. zincirleme zamlar peşpeşe geliyor. siyasetciler uyuyor. büyüme dedikleri bu demek, cepteki delik, pantolondaki yama büyüyor..

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