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Araç sahiplerine kötü haber kur yükseldi benzindeki indirim sevinci kısa sürdü zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber kur yükseldi benzindeki indirim sevinci kısa sürdü zam yolda

Önceki akşam benzine yapılan indirim de araç sahiplerinin sevinci kısa sürdü. Doların düşmesi ile gündeme gelen indirim şimdi ise kurun yükselmesi ile zama döndü.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 15:53 - Güncelleme: 30-01-2019 15:53

Benzin fiyatlarında geçtiğimiz günlerde 17 kuruşluk indirimi yapıldı. Doların kurunu geçen haftadan bu yana düşeşe geçmesi, 5.25'leri görmesi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Ancak dünden bu yana kurda yaşanan yükseliş indirimi zama çevirmek üzere. Doların 5 lira 35 kuruşa yükselmesi, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda birim fiyatın artması benzin fiyatında 8 kuruşluk zammı gündeme getirdi.

Kurdaki bu yükseliş akaryakıt ürünlerinde zam baskısı oluşturdu. Benzinde hesaplanan zam ihtiyacı 8 kuruş. Motorinde de bir miktar indirim yönlü gelişme vardı ancak iki gün içinde yaşanan yükseliş indirim olasılığını gündem çıkarttı. 

Otomobil sahiplerini sevindiren haber benzine indirim geldi

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Aman iyi bari 30 Ocak 2019 16:35 Büyük fark ile aldığım dizel otomatik aracımdan soğuyacaktım ki bu haber azıcık da olsa rahatlattı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

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