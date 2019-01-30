Araç sahiplerine kötü haber kur yükseldi benzindeki indirim sevinci kısa sürdü zam yolda

Benzin fiyatlarında geçtiğimiz günlerde 17 kuruşluk indirimi yapıldı. Doların kurunu geçen haftadan bu yana düşeşe geçmesi, 5.25'leri görmesi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Ancak dünden bu yana kurda yaşanan yükseliş indirimi zama çevirmek üzere. Doların 5 lira 35 kuruşa yükselmesi, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda birim fiyatın artması benzin fiyatında 8 kuruşluk zammı gündeme getirdi.

Kurdaki bu yükseliş akaryakıt ürünlerinde zam baskısı oluşturdu. Benzinde hesaplanan zam ihtiyacı 8 kuruş. Motorinde de bir miktar indirim yönlü gelişme vardı ancak iki gün içinde yaşanan yükseliş indirim olasılığını gündem çıkarttı.

Otomobil sahiplerini sevindiren haber benzine indirim geldi