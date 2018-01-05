Araç sahiplerine kötü haber!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) açıklamasına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak şekilde motorinin litre satış fiyatına 8 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,05 liradan 5,13 liraya, Ankara'da 5,10 liradan 5,18 liraya, İzmir'de ise 5, 09 liradan 5,17 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
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