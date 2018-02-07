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Araç sahiplerine güzel haber!

Araç sahiplerine güzel haber!

Benzinin litre fiyatına cuma ya da cumartesi günü 8 ila 12 kuruş indirim yansıtılacak.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 13:39 - Güncelleme: 07-02-2018 13:39

Brent petrol fiyatlarının varil başına 70 dolara çıkması sonrası üst üste zamlanan benzinde bu kez indirim geliyor.

Brent petrolde 67 dolar civarına yaşanan gevşeme benzinin litre fiyatına cuma ya da cumartesi gecesinden geçerli olmak kaydıyla 8 ila 12 kuruş indirim olarak yansıyacak. 
 
Benzinin litre fiyatı geçtiğimiz ay yapılan 20 kuruşluk zam ile birlikte İstanbul'da 5,80 TL seviyesine kadar çıkmıştı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 07 Şubat 2018 14:37 EYVAH EYVAH EYVAH YİNE SAĞ GÖSTERİP ZAM YAPACAKLAR . BU İNDİRİM ARTIRILMIŞ FİYAT DÜZENLEMESİ OLARAK TİMSAH GÜLÜŞLÜLERİN NUMARASIDIR. MİLLETİ ZAMLARLA ESİR YAPANLAR, CEHENNEMDE BENZİN ATEŞİNDE YANSIN

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