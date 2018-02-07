Araç sahiplerine güzel haber!

Brent petrol fiyatlarının varil başına 70 dolara çıkması sonrası üst üste zamlanan benzinde bu kez indirim geliyor.
Brent petrolde 67 dolar civarına yaşanan gevşeme benzinin litre fiyatına cuma ya da cumartesi gecesinden geçerli olmak kaydıyla 8 ila 12 kuruş indirim olarak yansıyacak.
Benzinin litre fiyatı geçtiğimiz ay yapılan 20 kuruşluk zam ile birlikte İstanbul'da 5,80 TL seviyesine kadar çıkmıştı.
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