Araç sahiplerine bir kötü haber daha!

sancar 11 Nisan 2018 09:43 süleyman bey;30/10/17 tarihli "Doların ve Meral Akşener'in yükselişi!"yazısında dolar yükselişini ekonomi kötü deyip ekonomik terimlerle açıklayanlara"Ne diyon oğlum? Manyak mısın lan sen bıngıldak beyinli hödük?" dersiniz değil mi? Hah, işte ben de aynen böyle diyorum vallahi" diyordu ve dış faktörlere bağlayıp açıklıyordu yükselişi; şimdi aynen bende öyle diyorum