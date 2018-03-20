Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 15 kuruş zam geldi.
Zammın ardından benzinin litre satış fiyatları ortalama İstanbul'da 5,66 liradan 5,81 liraya, Ankara'da 5,71 liradan 5,86 liraya, İzmir'de ise 5,68 liradan 5,83 liraya çıkacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
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