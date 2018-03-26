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Araç sahilerini üzecek haber ilk kez bu kadar...

Araç sahilerini üzecek haber ilk kez bu kadar...

Benzin fiyatlarına geçtiğimiz günlerde yapılan 15 kuruşluk zammın ardından bir zam daha geliyor. Fiyatlar gece yarısından itibaren 12 kuruş daha artacak. Bu zamla birlikte doğu illerinde benzin fiyatları 6 lirayı aşacak.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 09:46 - Güncelleme: 26-03-2018 09:46

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "27.03.2018 Salı gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

Benzin fiyatlarına en son zam 20 Mart'ta gelmiş ve fiyatlar 15 kuruş artmıştı. Zamla birlikte Hakkari'de benzinin litre fiyatı tarihte ilk kez 6 liranın üzerini görmüştü. İstanbul'da ise fiyatlar 5.81 liraya yükselmişti.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamla birlikte İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 5.93 liraya yükselecek. Doğu illerinde ise fiyatların 6 lirayı aşması bekleniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 26 Mart 2018 09:57 bu ne lan. gürcistandan daha mı fakir ülkeyiz biz. adamlarda bizim yarı fiyatımızda yakıt.

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