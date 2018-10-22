Araç plakalarında yeni dönem başladı

Geliştirilen özel bir teknoloji sayesinde plakalar kendi başlarına sürücülerin araçlarını çok daha kolay park edebilmelerini sağlayacak. Peki bir plaka bunu nasıl yapacak dersiniz? Öncelikle plakalarda bulunan sensörler Android telefonlarla bağlantılı çalışıyor. Siz herhangi bir nesneye fazlaca yaklaştığınızda telefonunuzdan bunu anbean takip edebiliyorsunuz. Nasıl mı? Gösterelim!
Telefonda aynen bu şekilde aracınızın o an nereye yakın temas halinde olduğunu görüyorsunuz. Şu an görmekte olduğunuz fotoğrafta da araç arka taraftan bir başka araç veya nesneye oldukça yaklaşmışa benziyor!
Telefona gelen bildirimler sayesinde ayrıca park sensörüne ihtiyaç kalmıyor. Ancak daha da önemlisi bu plakaların görevi sadece park sensörü olmak da değil!
Ayrıca aracınızın konumunu da anbean izlemenizi sağlıyor ve harita üzerinden aracınızı elinizle koymuş gibi buluyorsunuz.
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