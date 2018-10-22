Araç plakalarında yeni dönem başladı

Geliştirilen özel bir teknoloji sayesinde plakalar kendi başlarına sürücülerin araçlarını çok daha kolay park edebilmelerini sağlayacak. Peki bir plaka bunu nasıl yapacak dersiniz? Öncelikle plakalarda bulunan sensörler Android telefonlarla bağlantılı çalışıyor. Siz herhangi bir nesneye fazlaca yaklaştığınızda telefonunuzdan bunu anbean takip edebiliyorsunuz. Nasıl mı? Gösterelim!