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Araç muayenesinde artık ağır kusur değil sürücüleri ilgilendiren haber

Araç muayenesinde artık ağır kusur değil sürücüleri ilgilendiren haber

Anaç muayenesinde egzoz emisyon ölçümü olmaması artık "ağır kusur" olmaktan çıktı. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme 16 Ocak 2019 tarihi itibari ile hayata geçti.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 14:26 - Güncelleme: 17-01-2019 14:26

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, 16 Ocak 2019 tarihi itibari ile milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.

HAFİF KUSUR OLDU: Yapılan düzenlemeyle, eskiden "ağır kusur" olarak sürücünün karşısına çıkan egzoz emisyon ölçümleri, kusurlar tablosu güncellenerek artık hafif kusur kapsamına alındı.

TÜVTÜRK'ten alınan bilgiye göre, egzoz emisyon ölçümü yaptırmak isteyen vatandaşlarında bu hizmeti istasyonlardan 65 TL karşılığında alabileceği öğrenildi.

MUAYENE TEKRARINA KALAN SÜRÜCÜLER YENİ UYGULAMADAN FAYDALANABİLECEK: Ayrıca, önceki muayenelerde egzoz emisyon ölçümü olmadığından muayene tekrarına kalan sürücülerinde, yeni uygulamadan faydalanabileceği belirtildi.

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Kaynak : İHA

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