Arabayı bıraktı, alkolü bırakmadı!

Kayseri Emniyet Müdürlüğü kentte vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için 50 noktada 1200 polis ile asayiş, narkotik ve trafik uygulaması yaptı. Otomobilde alkollü şekilde yakalanan bir sürücü, trafikten men edilen arabasını polise teslim ederken, araç içindeki alkol şişelerini yanına alarak ayrıldı.

Kayseri'de Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 22:00'den 02:00'ye kadar 50 noktada 1200 polis ile asayiş uygulaması yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri kent merkezinin farklı noktalarında durdukları araçları didik didik aradı. Trafik Şube Müdürlüğü polisleri ise Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere birçok noktada trafik uygulaması yaparak trafik kanuna muhalefet eden sürücülere yılın ilk cezalarını yazdı.