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Arabayı bıraktı alkolü bırakmadı

Arabayı bıraktı alkolü bırakmadı

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü kentte vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için 50 noktada 1200 polis ile asayiş, narkotik ve trafik uygulaması yaptı.

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Eklenme Tarihi: 01-01-2018 07:34 - Güncelleme: 01-01-2018 07:34

Otomobilde alkollü şekilde yakalanan bir sürücü, trafikten men edilen arabasını polise teslim ederken, araç içindeki alkol şişelerini yanına alarak ayrıldı.

Kayseri'de Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 22:00'den 02:00'ye kadar 50 noktada 1200 polis ile asayiş uygulaması yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri kent merkezinin farklı noktalarında durdukları araçları didik didik aradı. Trafik Şube Müdürlüğü polisleri ise Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere birçok noktada trafik uygulaması yaparak trafik kanuna muhalefet eden sürücülere yılın ilk cezalarını yazdı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan asayiş ve trafik uygulamasında sürücü koltuğunda bulunan bir kişi 75 promil alkollü olduğu tesbit edilince 876 TL para cezası kesildi, aracı da trafikten men edildi. Trafik cezası sonrası otomobilin içine yönelen sürücü poşet içindeki alkol şişelerini yanına aldıktan sonra otomobilinin anahtarını polise teslim ederek trafik uygulama alanından ayrıldı. Çekiciye yüklenmek için çalıştırılmak istenen otomobil bir türlü çalışmayınca meydanda görüntü çeken kameramanlar ve polisler otomobili iterek çekiciye yükledi.

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