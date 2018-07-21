Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın

Çoğu kişi arabaya oturur oturmaz hiç düşünmeden klimayı çalıştırır. Peki ama bunun sizin ve etrafınızdakiler için gerçekten tehlikeli olabileceğini biliyor musunuz? Bunun nedeni ise arabayı dışarıda bıraktığımız zaman camları kapamamızdır. Gölgede bıraktığımız zaman arabanın içinde 400 ila 800 mg benzen birikir.
Camlar kapalı bir şekilde arabada oturduğunuz zaman benzen solursunuz. Bu da karaciğerinize, kemik dokularını ve böbrekleri etkiler. Organizmadan benzenin atılması çok uzun sürer. Klima, soğuk hava üflemeye başlayana kadar, öncelikle içeride ısınan havayı ve beraberinde benzini dışarı üfler.
Arabaya oturduğunuzda, garip bir koku almasanız bile, önce 1-2 dakika camları açın sonra klimayı çalıştırın. Arabayı çalıştırdıktan sonra da pencereleri bir süre daha açık tutun.
En sık yapılan hatalardan biri klimayı en yüksek güçte çalıştırmak. SEAT Teknik Merkezi mühendislerinin ilk önerisi “Klimayı açmadan önce bir dakika için kapıları ve camları açmak. Bu basit işlem sayesinde “içerdeki sıcaklığı doğal yolla düşürebilirsiniz.” Havalandırdıktan sonra otomobilinize binebilir, kapılarınızı kapatıp klimanızı açabilirsiniz.
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