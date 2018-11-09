Arabasıyla İstanbul'a hiç gitmeyen öğretmen hayatının şokunu yaşadı

Arabasıyla hayatında İstanbul'a hiç gitmeyen 70 yaşındaki emekli öğretmen İstanbul'da 2 köprü ve otoyolda geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle ceza kesilince hayatının şokunu yaşadı.

Arabasıyla İstanbul'a hiç gitmeyen öğretmen hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da yaşayan emekli öğretmen Ali Rıza Manav (70), geçtiğimiz günlerde mahalle muhtarından gelen mektupla hayatının şokunu yaşadı.

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Arabasıyla İstanbul'a hiç gitmeyen öğretmen hayatının şokunu yaşadı

Manav, 07 YN 125 plakalı otomobilinin, 2017 yılı içerisinde Mahmutbey-Edirne Otoyolu (2,5 TL), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (7 TL) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden (7 TL) ücret ödemeden geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle kesilen 83 lira 75 kuruşluk borç kağıdını gördü.

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Arabasıyla İstanbul'a hiç gitmeyen öğretmen hayatının şokunu yaşadı

Neye uğradığını şaşıran emekli öğretmen, durumu yakınlarına bildirdi, ardından borç ve cezanın kendisine ait olmadığına yönelik şikayette de bulundu.

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Arabasıyla İstanbul'a hiç gitmeyen öğretmen hayatının şokunu yaşadı

"Cezayı görünce çok şaşırdım"
Hayatında kimseye borçlu kalmadığını belirten Manav, araçla şu ana kadar Burdur sınırından dışarı çıkmadığını ifade etti.

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