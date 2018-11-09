Arabasıyla İstanbul'a hiç gitmeyen öğretmen hayatının şokunu yaşadı

Manav, 07 YN 125 plakalı otomobilinin, 2017 yılı içerisinde Mahmutbey-Edirne Otoyolu (2,5 TL), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (7 TL) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden (7 TL) ücret ödemeden geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle kesilen 83 lira 75 kuruşluk borç kağıdını gördü.

Neye uğradığını şaşıran emekli öğretmen, durumu yakınlarına bildirdi, ardından borç ve cezanın kendisine ait olmadığına yönelik şikayette de bulundu.

"Cezayı görünce çok şaşırdım"

Hayatında kimseye borçlu kalmadığını belirten Manav, araçla şu ana kadar Burdur sınırından dışarı çıkmadığını ifade etti.