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Arabasını yıkamayan lastikçiye kurşun yağdırdı

Arabasını yıkamayan lastikçiye kurşun yağdırdı

Ankara'da arabasını yıkamadığı için tartıştığı lastikçiyi önce ayaklarından silahla vurup, daha sonra kurşun yağmuruna tutarak öldüren şahıs yakalandı. Şahsın olayda kullandığı silahı bir uzman çavuştan zorla aldığı ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 18:57 - Güncelleme: 08-08-2018 18:57

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen olayda çevredeki esnafa kan kusturan ve esnaf tarafından 'Terör Ahmet' diye bilinen Ahmet I., 1 Ağustos sabahı lüks otomobiliyle Turgut Özal Bulvarı üzerindeki akaryakıt istasyonuna geldi. Ahmet I., arabasını yıkamasını istediği lastikçi Şevgi Okumuş'un "Bu benim işim değil" cevabı üzerine küfrederek istasyon çalışanını 4 el ateş ederek ayaklarından yaraladı.

Yaralı Okumuş, çalışır vaziyetteki Ahmet I.'nın arabasına binerek kaçmak istedi. O sırada şoför koltuğunun yanında oturan C.A. arabadan atlarken, lastikçinin kaçtığını fark eden Ahmet I. silahla arabaya 10 el ateş etti.

SİLAHI BİR UZMAN ÇAVUŞTAN ZORLA ALMIŞ

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Okumuş seyir halindeki aracın içerisinde hayatını kaybederken, araç bir otomobile ve bir ağaca çarparak durdu. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri Okumuş'un cansız bedenini araçtan çıkarırken, polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekti. Okumuş'un cenazesi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kaçan Ahmet I.'nın peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucu Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sıkıştırılan "Terör Ahmet" lakaplı Ahmet I., polislere ateş açtı. Daha sonra silahı kafasına dayayan Ahmet I.'yı bir anlık dalgınlığından yararlanarak etkisiz hale getiren polis, zanlının üzerinde birçok sahte kimlik ele geçirdi. 7 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ahmet I.'nın olayda kullandığı silahı olayın yaşandığı gün bir eğlence merkezinde aynı masada oturduğu Uzman Çavuş B.B.'den zorla aldığı belirlendi.

"TERÖR AHMET" CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Ahmet I., emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, silahını kaptıran Uzman Çavuş B.B. hakkında ise soruşturma başlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • doğrucu davut 08 Ağustos 2018 20:51 bıraksaydınız ya geberseydi kendini bi pislikten kurtulurduk şimdi besleyin hapiste iki güne af gelir çıkar zaten

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