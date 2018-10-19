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Arabasını denize itip taksiyle ayrıldı

Arabasını denize itip taksiyle ayrıldı

Sarıyer sahilinde arabasını denize iten gencin taksiye binerek kayıplara karışması herkesi şoke etti. Otomobil şaşkın bakışlar arasında denizin dibini boyladı.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 18:05 - Güncelleme: 19-10-2018 18:05

Sarıyer sahilinde yaşanan olayda, sahil kenarına gelen genç, arabasını park ederek aşağı indi. Bir vatandaştan arabası ile birlikte videosunu çekmesini isteyen genç, bu sırada bir taksi çağırdı. Ardından boşa aldığı aracını vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize iten genç, taksiye binerek sahilden ayrıldı.

Aracını denize atan gencin fotoğraflarını çeken Tuncer Çanak isimli vatandaş, "Araba park halindeydi. Arkadaş 'videomu çeker misin' dedi. Ben de resim çektirecek zannettim. Önce bir taksi çağırdı. Taksi geldi. Taksi geldikten sonra arabayı boşa aldı. İtti tek başına. Araba denize uçtu. Ondan sonra bize öpücük salladı gitti. Taksiye bindi gitti" diyerek yaşananları anlattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, aracın çıkartılması için çalışma başlattı. Denize dalan dalgıçlar, araca halat bağladı. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda aracı denizden çıkartarak çekiciye yükledi.    

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 19 Ekim 2018 19:25 Aracı oradan çıkarma ve ek masrafları tahsil edilsin kendisinden.

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