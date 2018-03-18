Arabanız bu hale mi geliyor aman dikkat!

Araba camınız buğulanıyorsa çözümü de var. Otomobilinizin camları buğulanıyorsa, bu yöntem sayesinde camlarınızı kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Teknolojinin gelişmesiyle beraber araçlarda bir çok konuda rahatlık sağlandı.
Ancak araba camında oluşan buğulanmaya henüz tam anlamıyla bir çözüm bulunamadı. Peki gerçekten bunun bir çözümü yok mu?
Evet kurtuluş yolu var! Öncelikle bir tıraş köpüğü ve beze ihtiyacınız olacak. Önce aracın buğulanan camını iyice temizlemeniz gerekiyor; ardından camın nemini aldıktan sonra da tıraş köpüğünü cama sıkın; bez ile birlikte de iyice etrafa yayın.
Son olarak temiz bezle köpüğü temizledikten sonra buğulanma sorununu çözdüğünüzü göreceksiniz!
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