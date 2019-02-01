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Arabada dans edip hava atmıştı! Faturası ağır oldu

Arabada dans edip hava atmıştı! Faturası ağır oldu

ADANA'da hareket halindeki aracının kapısını açarak dans eden sürücü İslam Sönmez, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 16:36 - Güncelleme: 01-02-2019 16:36

Olay, 30 Ekim 2018'de meydana geldi. İslam Sönmez, hareket halindeki hafif ticari aracının kapısını açıp, ayağa kalkarak, müzik eşliğinde dans etti. Diğer araçtakiler Sönmez'i şaşkınlıkla izlerken, başka bir sürücü de cep telefonuyla görüntüledi.

Olayın ardından yakalanan İslam Sönmez'e, Trafik Kanunu'na göre tehlikeli şerit değiştirmekten 1002 lira, emniyet kemeri takmamaktan da 108 lira para cezası kesilerek, ehliyetine el konuldu. Sönmez, daha sonra 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

5 AY HAPİS CEZASI
21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İslam Sönmez'in, hazırlanan iddanamede 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Yargılama sonucu hakim, sanık Sönmez'i 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan önce 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra sanığın cezasını, duruşmadaki iyi hali nedeniyle 5 aya indirdi. İslam Sönmez'in, cezasının onanması durumunda cezaevine gönderileceği öğrenildi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 01 Şubat 2019 17:26 akli basinda hakim bu adama 10 yil hapis verir.

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