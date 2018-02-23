Araba modellerinin ilk ve son halleri

Araba markalarının ilk ve en son çıkarttıkları dizaynları arasındaki farkları görünce çok şaşıracaksınız.. işte efsane modeller.

Oyomobil markaları yeni sevilen ve çok sattıkları efsane modelleri sürekli yenilerler. Gelişen teknoloji ve ihtiyaçlarla değişen otomobillerin ilk halinden neredeyse eser kalmaz. Mesele sadece değişen modeller değil bıraktıkları hatıralardır babanızın siz çocukken aldığı arabayı ya da ilk arabanızı görüp duygulanabilirsiniz ama Araba markalarının ilk ve en son çıkarttıkları dizaynları arasındaki farkları görünce çok şaşıracaksınız.. işte efsane modeller. Ford Mustang 1964

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Oyomobil markaları yeni sevilen ve çok sattıkları efsane modelleri sürekli yenilerler. Gelişen teknoloji ve ihtiyaçlarla değişen otomobillerin ilk halinden neredeyse eser kalmaz. Mesele sadece değişen modeller değil bıraktıkları hatıralardır babanızın siz çocukken aldığı arabayı ya da ilk arabanızı görüp duygulanabilirsiniz ama Araba markalarının ilk ve en son çıkarttıkları dizaynları arasındaki farkları görünce çok şaşıracaksınız.. işte efsane modeller. Ford Mustang 2018 Twitter

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Oyomobil markaları yeni sevilen ve çok sattıkları efsane modelleri sürekli yenilerler. Gelişen teknoloji ve ihtiyaçlarla değişen otomobillerin ilk halinden neredeyse eser kalmaz. Mesele sadece değişen modeller değil bıraktıkları hatıralardır babanızın siz çocukken aldığı arabayı ya da ilk arabanızı görüp duygulanabilirsiniz ama Araba markalarının ilk ve en son çıkarttıkları dizaynları arasındaki farkları görünce çok şaşıracaksınız.. işte efsane modeller. Chevrolet Camaro 1967 Twitter

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