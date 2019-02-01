Ara transfer dönemi sona erdi! İşte son gün bombaları

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de sona erdi. Süper Lig ekiplerine ara transfer döneminde kimler geldi kimler gitti... Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor hangi futbolcuları transfer etti?

Ara transfer dönemi sona erdi! İşte son gün bombaları

KAGAWA BEŞİKTAŞ'TA: Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'dan Japon orta saha oyuncusu Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Beşiktaş, Kagawa transferini "Boğazın Sumarayı" videosuyla duyurdu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Kagawa'nın, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde de sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtildi.

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Ara transfer dönemi sona erdi! İşte son gün bombaları

FENERBAHÇE MİHA ZAJC'I TRANSFER ETTİ: Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz, İtalya Serie A ekiplerinden Empoli takımında forma giyen merkez orta saha ve ofansif orta saha oyuncusu Miha Zajc’i bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle ve futbolcuyla anlaşmaya varmıştır. 24 yaşındaki Sloven oyuncu Miha Zajc, 4.5 sezon boyunca sarı lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Miha Zajc’e Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, “Çubuklu” ile birlikte nice başarılar diliyoruz.

Ayrıca, bu transfer kapsamında kulübümüz Salih Uçan üzerindeki haklarından vazgeçerek, Empoli ile Salih Uçan’ın anlaşmasına müsaade etmiştir."

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Ara transfer dönemi sona erdi! İşte son gün bombaları

LUYİNDİMA GALATASARAY'DA: Galatasaray, Luyindama'yı transfer ettiğini açıkladı. Galatasaray Kulübü, Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyen savunma oyuncusu Christian Luyindama'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı kırmızılı kulüp, 2018-2019 sezonunun kalan bölümü için oyuncuyu kiralama ücreti olarak Standard Liege'e 3 milyon Euro, oyuncuya ise 600 bin Euro ücret ödeyecek. Öte yandan sarı kırmızılı kulüp, 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde oyuncunun satın alma opsiyonuna tek taraflı olarak sahip olduğunu da duyurdu.

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Ara transfer dönemi sona erdi! İşte son gün bombaları

MİTROGLOU GALATASARAY'DA: Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi renklerine katan Galatasaray, Kostas Mitroglou'nun transferi konusunda resmi açıklama yaptı. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou ve kulübü Olympique De Marseille ile oyuncunun 1.5 sezonluğuna geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır . Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer bedeli ödenmeyecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.500.000 euro ve 2019-2020 sezonu için net 2.600.000 euro sabit transfer ücreti ödenecektir"

Bu sezon Fransız kulübüyle 20 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Yunan futbolcu, 3 gol attı.

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