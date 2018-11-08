Ara seçim bitti Trump’ın ilk icraatı bakın ne oldu?

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Başkanı Donald Trump, ara seçimler sonuçlanır sonuçlanmaz Adalet Bakanı Jeff Sessions'tan istifa etmesini istedi. Sessions'ın istifa mektubunun Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly'ye ulaştığı belirtiliyor.

Sessions'ın bu şekilde istifa etmesi bir anlama Trump'ın kendisini görevden alması anlamına geliyor. Trump'ın uzun zamandır Sessions'ı kamuoyu önünde eleştirmesi, Adalet Bakanı'nı görevden alabileceğine dair haberlerin yapılmasına neden oluyordu.

NEZARET ETMEK İSTEMEMİŞTİ

Jeff Sessions, 2017 yılının Mart ayında, Rusya soruşturmasına Adalet Bakanı sıfatıyla nezaret etmekten affını istemesi sonrası Trump ile karşı karşıya gelmişti. ABD Başkanı Trump, bir mülakatında, yalnızca Rusya soruşturması ile ilgili değil, "gümrükler ve daha birçok konuda Sessions'tan mutsuz olduğunu" söylemişti.

SEÇİM BİTTİ, GÖREVDEN ALINDI

Sessions, Trump'ın geçmişteki eleştirileri ile ilgili "Adalet Bakanlığı'nın eylemleri siyasi hesaplardan etkilenmeyecektir" açıklamasını yapmıştı. Sessions'ın görevden alınması, Salı günü düzenlenen seçimlerin ardından beklenmekteydi. Şimdiye kadar Trump'ın Sessions'ı eleştirdiği gibi ABD'de hiçbir başkanın bir kabine üyesine bu kadar yüklendiği görülmemişti.

Sessions, 2015'deki başkanlık yarışı sırasında Trump'ı en başta destekleyen Kongre üyelerinden biriydi. Trump, Sessions'ın ayrıldığını Twitter'dan duyurdu ve şimdiye kadarki hizmetleri için teşekkür etti.

SORUŞTURMAYI DURDURMASINI İSTEMİŞTİ

Sessions ise yazdığı mektubunda Trump'ın istediği üzerine istifa ettiğini belirtti. Sessions'ın özel kalem müdürü Matthew Whitaker, vekâleten adalet bakanlığı görevini yürütecek. Trump çok defa Sessions'tan, başkanlık seçimleri sırasında kampanya ekibi ve Rusya arasında bir ilişkinin olup olmadığını araştıran soruşturmayı durdurmasını istemişti.