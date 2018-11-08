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Ara seçim bitti Trump’ın ilk icraatı bakın ne oldu?

Ara seçim bitti Trump’ın ilk icraatı bakın ne oldu?

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturmaları sırasında duruşunun beğenmediği Adalet Bakanı Jeff Sessions için ‘Benim bir adalet bakanım yok’ demişti.  Cumhuriyetçilerin uzun zamandır Jeff Sessions'ını görevden alınma tartışmaları ABD ara seçimleri ile sonuca erdi.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 09:21 - Güncelleme: 08-11-2018 09:21

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Başkanı Donald Trump, ara seçimler sonuçlanır sonuçlanmaz Adalet Bakanı Jeff Sessions'tan istifa etmesini istedi. Sessions'ın istifa mektubunun Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly'ye ulaştığı belirtiliyor.

Sessions'ın bu şekilde istifa etmesi bir anlama Trump'ın kendisini görevden alması anlamına geliyor. Trump'ın uzun zamandır Sessions'ı kamuoyu önünde eleştirmesi, Adalet Bakanı'nı görevden alabileceğine dair haberlerin yapılmasına neden oluyordu.

NEZARET ETMEK İSTEMEMİŞTİ
Jeff Sessions, 2017 yılının Mart ayında, Rusya soruşturmasına Adalet Bakanı sıfatıyla nezaret etmekten affını istemesi sonrası Trump ile karşı karşıya gelmişti. ABD Başkanı Trump, bir mülakatında, yalnızca Rusya soruşturması ile ilgili değil, "gümrükler ve daha birçok konuda Sessions'tan mutsuz olduğunu" söylemişti.

SEÇİM BİTTİ, GÖREVDEN ALINDI
Sessions, Trump'ın geçmişteki eleştirileri ile ilgili "Adalet Bakanlığı'nın eylemleri siyasi hesaplardan etkilenmeyecektir" açıklamasını yapmıştı. Sessions'ın görevden alınması, Salı günü düzenlenen seçimlerin ardından beklenmekteydi. Şimdiye kadar Trump'ın Sessions'ı eleştirdiği gibi ABD'de hiçbir başkanın bir kabine üyesine bu kadar yüklendiği görülmemişti.

Sessions, 2015'deki başkanlık yarışı sırasında Trump'ı en başta destekleyen Kongre üyelerinden biriydi. Trump, Sessions'ın ayrıldığını Twitter'dan duyurdu ve şimdiye kadarki hizmetleri için teşekkür etti.

SORUŞTURMAYI DURDURMASINI İSTEMİŞTİ
Sessions ise yazdığı mektubunda Trump'ın istediği üzerine istifa ettiğini belirtti. Sessions'ın özel kalem müdürü Matthew Whitaker, vekâleten adalet bakanlığı görevini yürütecek. Trump çok defa Sessions'tan, başkanlık seçimleri sırasında kampanya ekibi ve Rusya arasında bir ilişkinin olup olmadığını araştıran soruşturmayı durdurmasını istemişti.

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