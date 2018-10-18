Ara Güler'in kökeni ne gerçek adı da başka! Salvador Dali'yi böyle çekmiş

Ünlü fotoğrafçı Ara Güler, 90 yaşında kalbinin durması sonucu yaşama veda etti. 16 Ağustos 1928'de İstanbul'da doğan Ara Güler'in gerçek adı Aram Güleryan'dır. Ermeni kökenli olan Ara Güler, liseyi de Ermeni Lisesi'nde 1951 yılında tamamladı. Ara Güler dünyanın en iyi fotoğrafçıları arasına girmiş bir isimdi.

Dali’nin Paris’te oteline gittim, 101 numarada kalıyormuş. Kapısını açtım, bana bakıyor; “Niye benim fotoğrafımı çekmek istiyorsun?” dedi. “Çok meşhursun da onun için.” dedim. “Benim dakikam 25 bin dolardır.” dedi. “Güzel ama ben bir dakikada fotoğraf çekemem ki!” dedim. Beni tuttuğu gibi dışarı attı.

O akşam bir Yahudi arkadaşımla yemeğe gittim.“Dali beni dışarı attı.” dedim, “O benim vaftiz babam.” dedi. “Ama sen Yahudi’sin o Hıristiyan nasıl olur?” dedim. “Sen karışma.” dedi, gitti konuştu. Ertesi sabah saat 11’de gittik. Dali bana bakıyor ben ona. “Senin fotoğrafını çekmeliyim. Adamakıllı bir fotoğrafın yok.” dedim. “Kimse yokken gel.” dedi. Ertesi gün saat onda gittim, üç gazeteci daha geldi.