Ara Güler'in keşfettiği Aphrodisias kenti dünya basınında yer alınca...

1958 yılında Aydın'ın Geyre İlçesi'nde bir baraj açılışına giden Ara Güler'in keşfettiği Aphrodisias Antik Kenti bugün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Ara Güler'in keşfettiği Aphrodisias kenti dünya basınında yer alınca...

1958 yılında Aydın'ın Geyre İlçesi'nde bir baraj açılışına giden Ara Güler'in keşfettiği Aphrodisias Antik Kenti bugün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Ara Güler çektiği fotoğrafları Times’a gönderir. Bu yolla dünya basınına dağıtılan Aphrodisias Antik Kentinin fotoğrafları bir anda büyük yankı uyandırır. İşte Ara Güler'in yolunu kaybetmesi sonucu tesadüfen bulduğu kentin hikayesi...

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Ara Güler'in keşfettiği Aphrodisias kenti dünya basınında yer alınca...

Aydın’ın Geyre beldesinde bir baraj açılışı için bölgeye gazeteci olarak giden ve dönüşte yolunu kaybeden Ara Güler, bir köyden geçerken köylülerin tarihle iç içe yaşadığını görür. Köyde yaşayan insanlar tarafından Roma sütunları ve mimari parçaları hala kullanılmaktadır. Köyde yer alan her türlü mimari yapı, Roma dönemi eserlerini de barındırmaktadır.

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Ara Güler'in keşfettiği Aphrodisias kenti dünya basınında yer alınca...

Tarihi lahitler bile üzüm şırası süzmek için kullanılmaktadır ve köyün her yeri tarihi eserlerle doludur.Ara Güler, şaşkınlık içinde bu güzelliklere baktıktan sonra köyün çeşitli yerlerinden onlarca fotoğraf çeker ve İstanbul’a döndükten sonra bu bölgeyi araştırmaya başlar. Fakat hiçbir bilgiye ulaşamaz. Çektiği fotoğrafları çeşitli kuruluşlara gönderir fakat beklediği ilgiyi bulamaz.

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Ara Güler'in keşfettiği Aphrodisias kenti dünya basınında yer alınca...

En sonunda fotoğrafları Times’a gönderir. Times fotoğrafların renkli olanlarını çekmesini ister ve Ara Güler tekrar aynı köye giderek renkli fotoğraflar çeker. Bu yolla dünya basınına dağıtılan fotoğraflar bir anda büyük yankı uyandırır. Amerika’dan gelen arkeologlar Geyre’de araştırma yapmaya başladıklarında burasının Roma İmparatorluğu’na ait, tarihi MÖ. 500’li yıllara dayanan ve ismini tanrıça Afrodit’ten alan Aphrodisias antik kenti olduğu anlar.

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