Ara Güler'in fotoğraf makinası hangi markaydı? Singer dikiş makinasıyla bile fotoğraf çekerim!

ARA Güler 90 yaşında hayatını kaybetti... 1961'de İngiltere'de yayımlanan Photography Annual'ın "dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri" dediği duayen fotoğrafçı ve gazeteci Ara Güler, kendisine "fotoğraf sanatçısı" denmesinden hoşlanmıyor, ısrarla kendisinin "foto muhabiri" olduğunu vurguluyordu. Ara Güler "hangi marka fotoğraf makinası kullanıyorsun" soruları üzerine adeta mesleğinde kendine güvenmenin adeta anıtı da dikmişti... Kendi ağzından Ara Güler kimdir? Kendisine göre yaptığı en önemli 3 iş hangisidir? Bir röportaj fotoğrafı için ortalama kaç lira harcıyordu? İşte kendi sözleriyle Ara Güler...





. Ben gördüğümü çekerim. Sanat yapmam. Çok doğal olarak gördüğümü insanlarla iletirim. Bunun adı foto muhabirliğidir. Fotoğrafçıyla foto muhabiri çok farklıdır. Foto muhabiri bomba patladığı zaman bombaya giden adamdır. Foto muhabiri tarihi makinesiyle yazan adam