Ara Güler'in fotoğraf makinası hangi markaydı? Singer dikiş makinasıyla bile fotoğraf çekerim!

Fotoğraf ustası Ara Güler "Ben Singer dikiş makinasıyla bile fotoğraf çekerim" diyecek kadar iddialıydı... En kızdığı soru "hangi marka fotoğraf makinası kullanıyorsun" diye sorulmasıydı... Bir de kendisine "fotoğraf sanatçısı" denmesini sevmiyordu...

Ara Güler'in fotoğraf makinası hangi markaydı? Singer dikiş makinasıyla bile fotoğraf çekerim!

ARA Güler 90 yaşında hayatını kaybetti... 1961'de İngiltere'de yayımlanan Photography Annual'ın "dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri" dediği duayen fotoğrafçı ve gazeteci Ara Güler, kendisine "fotoğraf sanatçısı" denmesinden hoşlanmıyor, ısrarla kendisinin "foto muhabiri" olduğunu vurguluyordu. Ara Güler "hangi marka fotoğraf makinası kullanıyorsun" soruları üzerine adeta mesleğinde kendine güvenmenin adeta anıtı da dikmişti... Kendi ağzından Ara Güler kimdir? Kendisine göre yaptığı en önemli 3 iş hangisidir? Bir röportaj fotoğrafı için ortalama kaç lira harcıyordu? İşte kendi sözleriyle Ara Güler...


. Ben gördüğümü çekerim. Sanat yapmam. Çok doğal olarak gördüğümü insanlarla iletirim. Bunun adı foto muhabirliğidir. Fotoğrafçıyla foto muhabiri çok farklıdır. Foto muhabiri bomba patladığı zaman bombaya giden adamdır. Foto muhabiri tarihi makinesiyle yazan adam

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Ara Güler'in fotoğraf makinası hangi markaydı? Singer dikiş makinasıyla bile fotoğraf çekerim!

SİNGER DİKİŞ MAKİNASIYLA BİLE FOTOĞRAF ÇEKERİM... "Yahu, boyuna soruyorlar, 'sen ne marka fotoğraf makinesi kullanıyorsun?' diye. Fotoğraf, makineyle mi çekilir! Şimdi en gelişmiş elektrikli daktilo bende olsa, en iyi romanları ben mi yazarım! Ben Singer dikiş makinesiyle bile fotoğraf çekerim!..."

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Ara Güler'in fotoğraf makinası hangi markaydı? Singer dikiş makinasıyla bile fotoğraf çekerim!

DÜNYANIN FOTO MUHABİRİYİM... "Bana İstanbul fotoğrafçısı diyorlar. Ama ben dünya vatandaşıyım. Dünyanın foto muhabiriyim."

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Ara Güler'in fotoğraf makinası hangi markaydı? Singer dikiş makinasıyla bile fotoğraf çekerim!

FOTO MUHABİRİYİM, FOTOĞRAF SANATÇISI DEĞİL... "Ben foto muhabiriyim. Fotoğrafçı değilim. Kati surette sanatçı da değilim. Ben gördüğümü çekerim. Sanat yapmam. Çok doğal olarak gördüğümü insanlarla iletirim. Bunun adı foto muhabirliğidir."

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