Ara Güler'in cenaze töreni sarı gelin türküsü çalındı vasiyeti bir şişede

90 yaşında ölen fotoğraf sanatçısı Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen törende "Dle yaman", "Sarı Gelin" ve "Grunk" türküler çalındı. Güler'in cenazesi Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne götürüldü.

Ara Güler'in cenaze töreni sarı gelin türküsü çalındı vasiyeti bir şişede

GALATASARAY Meydanı'nda gerçekleştirilen tören öncesinde Beyoğlu Belediyesi'nce bir platform kuruldu. Karanfillerin yer aldığı platformda, mumlar yakıldı. Yakınları ve foto muhabirleri naaşın başında bir süre nöbet tuttu. Bir yakını tarafından getirilen Ara Güler'in fotoğraf makinesi çantası da tabutun başına konuldu. Ara Güler için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra sahnede duduk ve keman sanatçıları, "Dle yaman", "Sarı Gelin" ve "Grunk" türkülerini seslendirdi.

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Ara Güler'in cenaze töreni sarı gelin türküsü çalındı vasiyeti bir şişede

KİMLER KATILDI? : Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın da aralarında bulunduğu milletvekilleri, Beyoğlu Belediye Ahmet Misbah Demircan ile Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan ve Güler'in çok sayıda seveni katıldı.

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Ara Güler'in cenaze töreni sarı gelin türküsü çalındı vasiyeti bir şişede

CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: 'BİR DÜNYA FOTOĞRAFÇISIYDI'
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Ara Güler'in İstanbul'un gözü olarak bilindiğini ancak bir dünya fotoğrafçısı olduğunu söyledi. 70 yıllık meslek hayatında geriye muazzam bir miras bıraktığını söyleyen Kalın, "Son mülakatlarından birinde ben milletin kokusunu almıştım demişti. O kokuyu bütün dünyaya hissettirebilen büyük ustaydı" dedi. Kalın, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajını okudu.

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Ara Güler'in cenaze töreni sarı gelin türküsü çalındı vasiyeti bir şişede

ARŞİVİ MİLLETE EMANET
Ara Güler'in asistanı Fatih Aslan, törene katılanları selamlayarak, "Umuyorum huzurlu gitti. Son anına kadar yanındaydım. Her şey istediği gibi oldu. Müzesini açtı, arşivini, önemli ellere kıymetli insanlara ve bütün Türk milletine emanet etti. Zaten o da öyle söylüyordu. Türk milletinin malıdır. Doğuş Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ferit bey bu taşın altına elini koydu. Ara ağabeyimin istediği şekilde yapacak. Öncelikle Ferit Bey'e, bütün Doğuş Grubu'nun çalışanlarına çok çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Ara Güler'in fotoğraf makinesini gururla 20 yıldır taşıdığını kaydeden Aslan, "Şu gördüğünüz çantayı gururla onun peşinden taşıdım. Aklımdan geçti bu çanta ara abimin bugün de yanında olmalıydı. Bugün de ustamın çantasını ağabeyimiz çantasını yine yanında taşıyacağım" dedi.

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