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Ara Güler'in ailesi kimler kaç eşi var çocukları kim?

Ara Güler'in ailesi kimler kaç eşi var çocukları kim?

Ara Güler'in ailesi kim, kaç kere evlendi ve çocukları var mı sorusu 90 yaşında vefatının ardından merak ediliyor. Bugün saat 12'deki törenin ardından Şişli Ermeni mezarlığında defnedilecek olan Ara Güler 2 kez evlendi. Perihan Hanım ve Suna Taşkıran ile evlenen Ara Güler'in hiç çocuğu yok.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 10:40 - Güncelleme: 20-10-2018 10:50

Ara Güler kimdir, kaç yaşındaydı ve Ara Güler kaç kere evlendi, ilk eşi kim soruları vefatının ardından merak konusu oldu. Duayen isim Ara Güler 90 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Aram Güleryan olan büyük usta hayatı boyunca iki evlilik yaptı. İlk evliliğini 1975 yılında Perihan Hanım ile yapan Ara Güler 4 yıl evli kaldı. Ara Güler'in Perihan Hanım'dan çocuğu olmadı. Ara Güler 2. evliliğini ise 1980 yılında tanışıp büyük aşk yaşadığı Suna Taşkıran ile 1984 yılında yaptı. Dünyayı gezen çiftin mutlulu Suna Taşkıran Hanım'ın 2010 yılındaki vefatı ile son buldu. Ara Güler 3. kez evlenmedi ve hiç çocuğu olmadı.   

NEREDE DEFNEDİLECEK: Güler için ilk tören 20 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde düzenlenecek ve Şişli Ermeni mezarlığında defnedilecek.

ARA GÜLER KİMDİR: 16 Ağustos 1928'de İstanbul'da doğdu. Lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalışırken Muhsin Ertuğrul'un Tiyatro Kurslarına devam etti; çünkü yönetmen veya oyun yazarı olmak istiyordu.

1950'de Yeni İstanbul Gazetesi'nde gazeteciliğe başlarken aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne devam etti.

1958'de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin yakın doğu foto-muhabirliği görevlerini üstlendi. 1954'de Hayat Dergisi'nde fotoğraf bölüm şefi olarak çalışmaya başladı.

Ara Güler ikinci evliliğini, 1980 yılında tanışıp 1984 yılında Suna Taşkıran Hanım ile yaptı. Eşi 2010 yılında vefat etti.

1953'de Henri Cartier Bresson ile tanışarak Paris Magnum Ajansı'na katıldı ve İngiltere'de yayımlanan "Photography Annual Antalojisi" onu dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl ASMP'ye (Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği) tek Türk üye olarak kabul edildi.

1962'de Almanya'da çok az fotoğrafçıya verilen "Master of Leica" ünvanını kazandı. İsviçre'de çıkan Camera dergisinde kendisine özel bir sayı ayırdı. 1964'de Mariana Noris'in ABD'de basılan "Young Turkey" adlı yapıtında fotoğrafları kullanıldı.1967'de Japonya'da çıkan "Photography of the World" antolojisinde Richard Avedon ile birlikte bir dizi fotoğrafı yayınlandı. 1967'de Kanada'da açılan "İnsanların Dünyasına Bakışlar" sergisinde, 1968'de New York Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Renkli Fotoğrafğın On Ustası" adlı sergide; aynı yıl Almanya'da, Köln'de Fotokina Fuarı'nda yapıtları sergilendi.

1970'de "Türkei" adında fotoğraf albümü Almanya'da yayımlandı. Sanat ve sanat tarihi konularındaki fotoğrafları ABD'de Time-Life, Horizon ve Nesweek kitap bölümlerince ve İsviçre'de Skira Yayınevi tarafından kullanıldı.1971'de Lord Kinross'un "Hagia-Sophia" (Ayasofya) kitabının fotoğraflarını çekti.

ARA GÜLER'İN EVLİLİKLERİ: 1975 yılında birinci evliliğini Perihan Hanım ile yapan ve 4 sene sonra da boşanan Ara Güler ikinci evliliğini, 1980 yılında tanışıp 1984 yılında Suna Taşkıran Hanım ile yaptı. Eşi 2010 yılında vefat etti. 

Ara Güler'in her iki evliliğinden çocuğu bulunmuyor.

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