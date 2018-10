Ara Güler öldü mü? Ara Güler'in sağlık durumu

Fotoğraf sanatçısı Ara Güler 90 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Güler'in kalbinin durduğu açıklanmış, ölüm haberinden dakikalar sonra kalbinin tekrar çalıştırıldığı ve yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtilmişti. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Güler'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı duyuruldu.

Ara Güler'in vefat haberini ilk olarak Galatasay Üniversitesi İletişim Fakültesi eski dekanı Yasemin İnceoğlu’nun sosyal medyadan duyurdu. Bu paylaşım dakikalar sonra yalanlandı, Ara Güler'in kalbinin tekrar çalıştırıldığı ve yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.





Bu açıklamanın hemen ardından İnceoğlu bir kez daha paylaşım yaparak Güler'in duran kalbinin yeniden çalıştırıldığını ve yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

ÖLÜM HABERİ RESMİLEŞTİ

Türkiye'yi umutlandıran bu paylaşımın ardından acı haberi Anadolu Ajansı duyurdu. Anadolu Ajansı, Ara Güler'in 90 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Doktor Zafer Gökay, Güler'in yakınlarına yaptığı açıklamada, "Serviste 3 kez resüsitasyona cevap vermiş, yoğun bakımda da iki kere verdi ama üçüncüsünde ne yazık ki döndüremedik, başımız sağ olsun. Tamamen kalp yetersizliği." dedi.

ARA GÜLER KİMDİR?

Türkiye'nin fotoğrafçılık sanatının en ünlü isimlerinden olan ünlü sanatçı Ara Güler hayatını kaybetti. 16 Ağustos 1928'de İstanbul'da doğan Ara Güler'in tam adı Aram Güleryan'dır.

Lise öğrenimini Ermeni Lisesi'nde 1951 yılında tamamlayan Ara Güler, lise öğrenimi sırasında film stüdyolarından sinemacılığın her dalına kadar pek çok konuda kendini yetiştirmeye çalıştı. Güler, tiyatro eğitimi ise Muhsin Ertuğrul'un tiyatro kurslarında tamamladı. Yeni İstanbul gazetesinde gazetecilik yapan Güler, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı.

Ara Güler’e lise yıllarında babası ilk 35 milimlik film makinesini ve bir fotoğraf makinesi alıp Yeni İstanbul gazetesine 'foto muhabiri' olarak işe girmesine yardımcı olmuştur. İlk çektiği fotoğraf ; 1950 yılında Ticaniler denen gerici bir grubun kırdıkları Gümüşsuyu'ndaki Atatürk heykelinin resmidir.

ASMP'NİN TEK TÜRK ÜYESİ OLDU

1958'de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin yakın doğu foto muhabirliği görevlerini üstlendi. 1961'de askerlik görevini tamamladı ve Hayat Dergisi'nde fotograf bölüm şefi olarak çalışmaya başladı. Aynı yıllarda Henri Cartier Bresson ile tanışarak Paris Magnum Ajans'ına katıldı ve İngiltere'de yayımlanan Photography Annual antalojisi onu dünyanın en iyi yedi fotografcısından biri olarak tanımladı. Yine o yılda ASMP'ye (Amerikan Dergi Fotografcıları Derneği) tek Türk üye olarak kabul edildi.

Savaş foto-muhabirliği de yapan Ara Güler, 4 tane savaşa gitti. Katıldığı savaşlarda çektiği fotoğraflar dünya çapında çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlandı. Hatta çektiği bir savaş fotoğrafı Times dergisine kapak oldu.

1962'de Almanya'da çok az fotoğrafcıya verilen Master of Leicaünvan'ını kazandı. İsviçre'de çıkan "Camera" dergisinde kendisine özel bir sayı ayırdı. 1964'de Mariana Noris'in ABD'de basılan "Young Turkey" adlı yapıtında fotografları kullanıldı. 1967'de Japonya'da çıkan Photography of the World anttolojisinde Richard Avedon ile birlikte bir dizi fotografı yayınlandı. 1967'de Kanada'da açılan "İnsanların Dünyasına Bakışlar" sergisinde, 1968'de New York Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Renkli Fotografın On Ustası" adlı sergide aynı yıl Almanya'da, Köln'de Fotokina Fuarı'nda yapıtları sergilendi. 1970'de "Türkei" adında fotograf albümü Almanya'da yayımlandı.

Sanat ve Sanat tarihi konularındaki fotografları ABD'de Time-Life, Horizon ve Nesweek kitap bölümlerince ve İsviçre'de Skira Yayınevi tarafından kullanıldı. 1971'de Lord Kinross'un "Hagia-Sophia" (Ayasofya) kitabının fotograflarını çekti. Yine Skira yayınevince 1971 yılında, Picasso’nun 90. yaş kutlaması için hazırlanan Picasso Metamorphose et unite adlı kitap için yaptığı röportaj ünlü ressamın şatosunda gerçekleşti. Bu röportaj sırasında fotoğraf çektirmeyi sevmemesiyle bilinen Picasso’nun çok sayıda fotoğrafını çekmeyi başardı.

1972'de Paris Ulusal Kitaplık'ta sergisi açıldı. 1975'de ABD'ne davet edildi ve birçok ünlü Amerikalının fotograflarını çektikten sonra Yaratıcı Amerikalılar adlı sergisini Dünyanın birçok kentinde sergiledi. Yine aynı yıl Yavuz zırhlısının sökülmesini konu alan Kahramanın Sonu adlı bir belgesel film çekti. 1979'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin foto muhabirliği dalındaki Birincilik ödülü'nü aldı. 1980'de fotograflarının bir kısmı Karacan Yayıncılığın bastığı Fotograflar adlı kitabında basıldı. 1986'da Hürriyet Vakfı'nca basılan Prof. Abdullah Kuran'ın yazdığı "Mimar Sinan kitabı"'nı fotografladı. Aynı kitap 1987'de Institute of Turkish Studies tarafından İngilizce olarak yayınlandı. 1989'da Ara Güler'in Sinemacıları kitabı basıldı. 1991'de Dışişleri Bakanlığı için Halikarnas Balıkçısı'nın (Cevat Şakir Kabaağaclı) "The Sixth Continent" adlı kitabını fotoğrafladı.

Bütün dünyayı gezerek foto röportajlar yaptı ve bunları Magnum ajansı ile dünyaya duyurdu. Bu arada İsmet İnönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russel, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Picasso gibi bir çok ünlü kişi ile roportajlar yapmış ve fotograflarını çekmiştir. En ünlüsü fotografcılara poz vermeyen Picasso Roportajı'dır.

Yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtlarının fotografları 1992'de Fransa'da, ABD ve İngiltere'de Sinan, Architect of Soliman the Magnificent adlı kitabı yayımlandı. Aynı yıl "Living in Turkey" adlı kitabı İngiltere, ABD ve Singapur'da Turkish Style başlığıyla, Fransa'da "Demeures Ottomanes de Turquie" adıyla yayımlandı. 1994'de "Eski İstanbul Anıları", 1995'de "Bir Devir Böyle Geçti", "Yitirilmiş Renkler ve Yüzlerinde Yeryüzü", fotograf kitapları yayımlandı. Ara Güler'in fotografları Paris Ulusal Kitaplık'ta, ABD'de Rochester Georg Eastman Müzesi'nde Nebraska Üniversitesi Sheldon Koleksiyonu'nda bulunmaktadır. Köln Mueseum Ludwing'de Das Imaginare Photo Museum'da fotografları sergilenmektedir.

Ara Güler, Türk fotografının ustalarından birisi olarak dünya fotograf tarihinde de seçkin bir yere sahiptir. Belgeci bir fotograf biçiminin ustası olması ona ün kazandırmıştır.

Ayrıca Yavuz Zırhlısı'nın sökümünü anlatan “Kahramanın Sonu” adında belgesel bir film de yapmıştır.

Ara Güler hakkında bir tanesi Münih Üniversitesi'nde Almanca olmak üzere 6 adet doktora tezi yapılmıştır.

1975 yılında birinci evliliğini Perihan Hanım ile yapan ve 4 sene sonra da boşanan Ara Güler ikinci evliliğini, 1980 yılında tanışıp 1984 yılında Suna Taşkıran Hanım ile yaptı. Eşi 2010 yılında vefat etti.

Ara Güler’in Beyoğlu’nda “Arakafe” adıbda bir kafesi var.

Ödülleri:

1979 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Birincilik Ödülü (foto muhabirliği dalında)

1999 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, meslekte 50 yılını dolduran gazetecilere verilen “Burhan Felek” basın hizmeti ödülü

2000 - Fransa Légion d'honneur nişanı

2004 - Yıldız Üniversitesi fahri doktora unvanı

2005 - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü

2008 - İstanbul Fotoğraflarıyla İstanbul Turizm Özel Ödülü

2011 - Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

Başlıca Kitapları:

- Fotoğraflar (Karacan Yayınları, 1980, İstanbul);

- Ara Güler'in Sinemacıları (Hil Yayınları, 1989, İstanbul);

- Sinan, Architect of Soliman the Magnificient (Editions Arthaud, 1992, Paris; Thames and Hudson, 1992, Londra ve New York);

- Living in Turkey (Albin Michel, 1993, Paris; Thames and Hudson, 1993, Londra ve New York; Archipelago Press, 1993, Singapur);

- Eski İstanbul Anıları (Dünya Yayınları, 1994, İstanbul);

- Bir Devir Böyle Geçti, Kalanlara Selam Olsun (Ana Yayıncılık, 1994, İstanbul).

- Yitirilmiş Renkler (Dünya Yayıncılık, 1995, İstanbul);

- Yüzlerinde Yeryüzü (Ana Yayıncılık, 1995, İstanbul);

- Ara Güler'in 70. yaşgünü için özel olarak yapılan Ara Güler’e Saygı kitabı (YGS Yayınları 1998, İstanbul, Hamburg);

- Babilden Sonra Yaşayacağız, (Kısa hikayeler, Aras Yayınevi, 1996, İstanbul);

- İstanbul des Djinns (Fata Morgana, 2001, Montpellier, Fransa);

- Yeryüzünde Yedi İz (Yapı Kredi Yayınları, 2002, İstanbul);

- 100 Yüz (Yapı Kredi Yayınları, 2003, İstanbul);

- Retrospektif – 50 Yıl Fotojurnalizm (YGS Yayınları, 2004, İstanbul, Bremen);

- Ara Güler (Antartist Yayınları, 2005, İstanbul);

- Ara’dan Yetmişyedi Yıl Geçti (Fotografevi Yayınları, 1. Baskı 2005, İstanbul)