Apple'ın iPhone 11'i internete sızdı süper hızlı özelliği var

iPhone 11 modeli internete sızdı, Apple'ın Eylül ayında tanıtması beklenen yeni iPhone modelinin süper hızlı olacağı söyleniyor.

Geçen yıl tanıttığı 3 iPhone modeli ile istediği satış rakamlarını yakalayamayan Apple'ın bu yılın Eylül ayında tanıtacağı modeli iPhone 11 internete sızdı. Telefonun özellikleriyle ilgili sürprizler var. Twitter

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9to5Mac'te yer alan haberde telefona ait görsele yer verildi. Söz konusu cihazın 3 arka kamera ile geleceği bilgisine yer verildi. Apple'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, şirketin 2019'da tanıtacağı modeller daha hızlı internete ev sahipliği yapacak bir özellik ile gelecek. Twitter

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ABD basınında yer alan iddiaya göre, Apple, bu yıl piyasaya süreceği yeni iPhone modellerinde, eski modellere göre yüzde 30 daha hızlı veri transferi sağlayacak süper hızlı Wi-Fi teknolojisi kullanılacak. Twitter

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