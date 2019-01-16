Apple'ın iPhone 11'i internete sızdı süper hızlı özelliği var

Geçen yıl tanıttığı 3 iPhone modeli ile istediği satış rakamlarını yakalayamayan Apple'ın bu yılın Eylül ayında tanıtacağı modeli iPhone 11 internete sızdı. Telefonun özellikleriyle ilgili sürprizler var.
9to5Mac'te yer alan haberde telefona ait görsele yer verildi. Söz konusu cihazın 3 arka kamera ile geleceği bilgisine yer verildi. Apple'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, şirketin 2019'da tanıtacağı modeller daha hızlı internete ev sahipliği yapacak bir özellik ile gelecek.
Henüz resmi açıklama bulunmasa da şirketin bu yıl aralarında 'ucuz iPhone' olarak da anılan iPhone SE 2'nin de bulunduğu 4 iPhone modelini tanıtacağı düşünülüyor.
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