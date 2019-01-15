Apple'ın iPhone 11'i internete sızdı!

Geçen yıl tanıttığı 3 iPhone modeli ile istediği satış rakamlarını yakalayamayan Apple'ın bu yılın Eylül ayında tanıtacağı modeli iPhone 11 internete sızdı.
9to5Mac'te yer alan haberde telefona ait görsele yer verildi. Söz konusu cihazın 3 arka kamera ile geleceği bilgisine yer verildi.
ABD basınında yer alan iddiaya göre, Apple, bu yıl piyasaya süreceği yeni iPhone modellerinde, eski modellere göre yüzde 30 daha hızlı veri transferi sağlayacak süper hızlı Wi-Fi teknolojisi kullanılacak.
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