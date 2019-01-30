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Apple'ın CEO'su Tim Cook'tan fiyatlara indirim müjdesi

Apple'ın CEO'su Tim Cook'tan fiyatlara indirim müjdesi

Geçtiğimiz yıl Türkiye fiyatlarına gözle görülür zam yapan Apple, bir önceki yıla göre 700 milyon dolar satış kaybına yol açmıştı. Apple'ın CEO'su Tim Cook, yaptığı açıklamayla indirim müjdesini verdi.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 12:47 - Güncelleme: 30-01-2019 12:47

Ocak ayının ilk günlerinde gelir beklentisini düşürerek bir ilki gerçekleştiren Apple, toparlanmak için düğmeye bastı. Piyasa değeri 6 ayda yüzde 33 oranında düşen Apple, uluslararası piyasada karlılığı düştükçe fiyatlandırma politikasını yeniden düşünmeye başladı.

Tim Cook verdiği bir röportajda, şirketin ABD dışında telefon satışlarının yeniden değerlendirdiğini belirtti. Fiyatı belirlemek için genel olarak ABD dolarını temel alan Apple, bunun uluslararası olarak daha yüksek fiyatlara yol açtığının farkında.

CEO Tim Cook yaptığı açıklamayla indirime gidileceğini açıkladı.
Tim Cook, açıklamasında, "Yabancı para birimlerine ve ardından özellikle geçtiğimiz yıl boyunca iPhone ücretlerinin yükselmesiyle zayıflayan pazarlara baktığınızda durumu açıkça görüyorsunuz.Ve böylece Ocak ayına girdiğimizde ve bu pazarların bazılarındaki makroroekonomik durumları değerlendirdiğimizde, bu bölgelerdeki satışlara yardımcı olması umuduyla daha orantılı olan bir yıl önceki yerel fiyatlara dönmeye karar verdik." dedi.

Türkiye’de 700 milyon dolar kayıp
Geçtiğimiz Aralık ayında bir önceki yıla göre Dolar karşısında yüzde 33 değer kaybeden Türk Lirası, Apple’ın bir önceki yıla göre 700 milyon dolar satış kaybına yol açmıştı. Bu sadece Türkiye için geçerli değil, Apple, birçok ülkede değer kaybetmişti.

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