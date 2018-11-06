Apple’dan Türkiye'ye özel zam kararı

ABD merkezki teknoloji devi Apple, uygulama marketi App Store Türkiye’de satılan ürünlere yeni zamlar yaptı. Zam sonrası bazı uygulamaların fiyatı neredeyse 4 kat arttı. App Store’daki eski ve yeni fiyatlar şu şekilde... 0,59 TL > 1,99 TL 8,49 TL > 26,99 TL 29,99 TL > 49,99 TL