Apple’dan Türkiye'ye özel zam kararı

Apple, uygulama marketi App Store Türkiye’de satılan ürünlere yeni zamlar yaptı.

Apple’dan Türkiye'ye özel zam kararı

ABD merkezki teknoloji devi Apple, uygulama marketi App Store Türkiye’de satılan ürünlere yeni zamlar yaptı. Zam sonrası bazı uygulamaların fiyatı neredeyse 4 kat arttı. App Store’daki eski ve yeni fiyatlar şu şekilde... 0,59 TL > 1,99 TL 8,49 TL > 26,99 TL 29,99 TL > 49,99 TL

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Apple’dan Türkiye'ye özel zam kararı

APPLE TÜRKİYE’DEN İPHONE İNDİRİMİ 12 Eylül’de iPhone Xs, Xs Max ve Xr’ı görücüye çıkaran Apple Türkiye’de sattığı bazı telefon modellerinin fiyatlarına zam yapmıştı. Kurdaki artış nedeniyle yaklaşık yüzde 20 bandında yaşanan zam sonrası bu Apple’dan geçtiğimiz hafta indirim kararı gelmişti.

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Apple’dan Türkiye'ye özel zam kararı

Yeni modeller ise alıştığımızın aksine Türkiye pazarına hala gelmiş değil. Yeni iPhone'ların Türkiye fiyatları hala açıklanmış değil.

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Apple’dan Türkiye'ye özel zam kararı

ABD merkezli teknoloji devi dün bu ürünlerinde yüzde 10’luk bir indirime gitti. İşte indirim sonrası yeni iPhone fiyatları. iPhone 8 (64 GB): (Eski fiyat) 6499 TL (Yeni fiyat) 5799 TL

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