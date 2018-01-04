Apple'dan sürpriz! iPhone XL geliyor

Geçtiğimiz aylarda bugüne kadar ürettiği en pahalı iPhone modeli iPhone X ile kullanıcılarının karşısına çıkan Apple, bu serinin yeni modelinde radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, ABD merkezli teknoloji devi Eylül ayındaki lansmanda daha büyük ekrana sahip bir iPhone XL modeli ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz yılın eylül ayında iPhone 8 ve 8 Plus modelleri ile birlikte tanıtılan iPhone X, geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan cihazlarının başında gelmişti.
Apple'ın iPhone serisinin 10'uncu yılına özel olarak geliştirdiği ve bugüne kadar ürettiği en pahalı iPhone modeli olarak da dikkat çeken telefonun daha büyük bir kardeşi ile eylül ayında karşılaşabiliriz. Apple'ın yeni amiral gemilerini tanıtmasına aylar var. Ancak şimdiden şirketin gelecek planlarına dair söylentiler şimdiden ortaya atılmış durumda. Bu söylentilerden en dikkat çekeni ise kuşkusuz daha büyük ekrana sahip iPhone X başka bir deyişle iPhone X.
Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Apple'ın eylül ayında düzenlenecek lansmanının yıldızı 6.5 inç ekrana ev sahipliği yapacak iPhone XL olacak. Söz konusu model iPhone X gibi çerçevesiz bir kasaya ve Face ID yani yüz tanıma özelliğine ev sahipliği yapacak. Yeni modellerin OLED tedarikçisi ise yine Apple'ın en büyük rakibi Güney Kore merkezli Samsung olacak.
A11 işlemci, 12 MP çift arka kamera, 3 GB RAM gibi özelliklere ev sahipliği yapmasına kesin gözüyle bakılan modelin fiyatına dair bir bilgi ise bulunmuyor.Geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılan iPhone X ABD'de 999 dolardan başlayan fiyatlar ile ülkemiz de ise 6 bin 99 TL'den başlayan fiyatlar ile raflardaki yerini almıştı.
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