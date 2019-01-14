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Apple'dan şok karar! iPhone üretimi azalıyor

Apple'dan şok karar! iPhone üretimi azalıyor

Son zamanlarda büyük dalgalanmalar yaşayan ve ciro beklentisini düşüren Apple'dan şimdi de iPhone üretimlerini yüzde 10 oranında azaltma kararı çıktı.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 13:29 - Güncelleme: 14-01-2019 13:29

Bir dönemin teknoloji devi olan Apple, gün geçtikçe erimeye devam ediyor. Gelir beklentisini yaklaşık 20 yıldır ilk kez düşüren Apple, yeni bir karar aldı. Japonya merkezli ekonomi gazetesi Nikkei Asian Review, Apple'ın yeni iPhone'lar için üretim planını Ocak ve Mart arasında ortalama yüzde 10 oranında azaltma kararı aldığını duyurdu.

Konuyla ilgili çıkan haberlere göre Apple, geçen ayın sonunda tedarikçilerinden 2019'un ilk çeyreğinde planlanandan daha az sayıda yeni iPhone üretmelerini istedi. 

Yapılan haberlere göre iPhone XS, iPhone XS Max ve XR de dahil olmak üzere yeni ve eski iPhone'lar için planlanan üretim hacminin 47 milyon ile 48 milyon aralığından, 40 milyon ile 43 milyon adet aralığına çekildi. 

Hisse fiyatı düşmüştü!
3 Ocak 2019'da hisse fiyatı 158 dolar seviyesinden 142 dolara inen Apple, borsada son 6 yıldaki en sert günlük düşüşünü yaşamıştı. Şirketin geçen yıl 1 trilyon doları aşan piyasa değeri de, bu sert düşüşün ardından 675 milyar dolara kadar inmişti.

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