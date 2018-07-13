Apple'dan iPhone'lara rekor zam! İşte güncel fiyat listesi

Artan döviz kurunun er yada geç telefon fiyatlarına da yansıması bekleniyordu. Uzun süredir fiyatlarda kur güncellemesi yapmayan Apple sonunda kur baskısına yenik düştü ve ürünlerine rekor derecede zam yaptı. Apple başta en son çıkardığı model olan iPhone X olmak üzere tüm ürünlerine rekor derecede zam yaptı. Zam öncesinde 6099 TL'den satışa sunulan iPhone X 64 gb model telefon yapılan zam sonrası fiyatı 7499 TL oldu.
iPhone X 256 GB:
Zam öncesi: 6899 TL
Zam öncesi: 8599 TL
iPhone X 64 GB:
Zam öncesi: 6099 TL
Zam sonrası: 7499 TL
iPhone 8 Plus 64 GB
Zam öncesi: 4899 TL
Zam sonrası: 5899 TL
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER