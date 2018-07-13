Apple'dan iPhone'lara rekor zam! İşte güncel fiyat listesi

Apple artan kur baskısı nedeniyle Türkiye'de satışta olan ürünlerine zam yaptı. Apple'ın en son model telefonu olan iPhone X'in fiyatı tam 2 bin TL arttı. iPhone 8, iPhone 7 ve iPhone 6 Plus'da kur zammından nasibini aldı. İşte güncel fiyat listesi...

Apple'dan iPhone'lara rekor zam! İşte güncel fiyat listesi

Artan döviz kurunun er yada geç telefon fiyatlarına da yansıması bekleniyordu. Uzun süredir fiyatlarda kur güncellemesi yapmayan Apple sonunda kur baskısına yenik düştü ve ürünlerine rekor derecede zam yaptı. Apple başta en son çıkardığı model olan iPhone X olmak üzere tüm ürünlerine rekor derecede zam yaptı. Zam öncesinde 6099 TL'den satışa sunulan iPhone X 64 gb model telefon yapılan zam sonrası fiyatı 7499 TL oldu.

117
Apple'dan iPhone'lara rekor zam! İşte güncel fiyat listesi

iPhone X 256 GB:

Zam öncesi: 6899 TL

Zam öncesi: 8599 TL

217
Apple'dan iPhone'lara rekor zam! İşte güncel fiyat listesi

iPhone X 64 GB:

Zam öncesi: 6099 TL

Zam sonrası: 7499 TL

317
Apple'dan iPhone'lara rekor zam! İşte güncel fiyat listesi

iPhone 8 Plus 64 GB

Zam öncesi: 4899 TL

Zam sonrası: 5899 TL

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro