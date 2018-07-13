Apple'dan iPhone'lara rekor zam! İşte güncel fiyat listesi

Artan döviz kurunun er yada geç telefon fiyatlarına da yansıması bekleniyordu. Uzun süredir fiyatlarda kur güncellemesi yapmayan Apple sonunda kur baskısına yenik düştü ve ürünlerine rekor derecede zam yaptı. Apple başta en son çıkardığı model olan iPhone X olmak üzere tüm ürünlerine rekor derecede zam yaptı. Zam öncesinde 6099 TL'den satışa sunulan iPhone X 64 gb model telefon yapılan zam sonrası fiyatı 7499 TL oldu.