Apple'dan Google'a büyük şok Google'ın iOS geliştirici sertifikası askıya alındı!

ABD'li teknoloji firması Apple, mobil işletim sistemi iOS üzerindeki bazı kurumsal mobil uygulamaların dağıtımı ve kullanıcı verilerinin takibine ilişkin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Google'ın iOS geliştirici sertifikasını askıya aldı.

Apple'dan Google'a büyük şok Google'ın iOS geliştirici sertifikası askıya alındı!

ABD'li teknoloji firması Apple, mobil işletim sistemi iOS üzerindeki bazı kurumsal mobil uygulamaların dağıtımı ve kullanıcı verilerinin takibine ilişkin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Google'ın iOS geliştirici sertifikasını askıya aldı. The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Google'ın, internetteki iOS uygulama mağazası aracılığıyla ödemeli hizmete sunduğu "Screen Meter" adlı araştırma uygulamasının, kurumsal uygulamaların dağıtımı ve kullanıcı verilerinin takibine ilişkin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle şirketin tüm kurumsal uygulamalarına tedbir getirdi.

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Apple'dan Google'a büyük şok Google'ın iOS geliştirici sertifikası askıya alındı!

Tedbir kapsamında Google Maps, Google Hangouts, Gmail ve başka bazı uygulamaların şirket içi kullanılan beta versiyonları ile Gbus adlı yalnızca Google çalışanlarının kullandığı servis bilgilendirme uygulamasının iOS versiyonlarının çalışması durduruldu. Apple ve Google yetkililerinin sorunun çözülmesi ve geliştirci yetkisinin yeninden tanınması için görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

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Apple'dan Google'a büyük şok Google'ın iOS geliştirici sertifikası askıya alındı!

Apple çarşamba günü Facebook'un kullanıcıların cep telefonunu nasıl kullandığına dair bilgi toplayan "Facebook Research" adlı iOS uygulamasının kurumsal uygulamaların dağıtım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle şirketin geliştirici sertifikasını askıya almıştı. Görüşmelerin ardından dün şirketin geliştirici yetkileri yeniden tanınmıştı.

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Apple'dan Google'a büyük şok Google'ın iOS geliştirici sertifikası askıya alındı!

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