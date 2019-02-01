Apple'dan Google'a büyük şok Google'ın iOS geliştirici sertifikası askıya alındı!

ABD'li teknoloji firması Apple, mobil işletim sistemi iOS üzerindeki bazı kurumsal mobil uygulamaların dağıtımı ve kullanıcı verilerinin takibine ilişkin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Google'ın iOS geliştirici sertifikasını askıya aldı. The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Google'ın, internetteki iOS uygulama mağazası aracılığıyla ödemeli hizmete sunduğu "Screen Meter" adlı araştırma uygulamasının, kurumsal uygulamaların dağıtımı ve kullanıcı verilerinin takibine ilişkin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle şirketin tüm kurumsal uygulamalarına tedbir getirdi.

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