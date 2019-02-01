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Apple'dan Google'a büyük darbe! Lisansı iptal edildi

Apple'dan Google'a büyük darbe! Lisansı iptal edildi

Apple geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile birlikte Facebook Research uygulamasının, şirketin dağıtım politikasını hiçe sayması nedeniyle iOS platformları üzerinden kaldıracağını açıklamıştı. Açıklama bir anda gündeme otururken Apple’dan bir hamle daha geldi.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 13:11 - Güncelleme: 01-02-2019 13:11

Son birkaç gündür almış olduğu kararlarla gündeme gelen teknoloji devi Apple, topluluk kurallarına uyumluluğu ile biliniyor. Geçtiğimiz gün, Facebook Research ‘ı dağıtım politikalarını ihlal ettiği için App Store ‘dan kaldıran şirket şimdi de, Google‘ın iOS lisansını iptal etti.

Shiftdelete'in haberine göre Screenwise Meter uygulaması ile birlikte iPhone kullanımı ile ilgili verileri toplayan Google’ın, Apple’ın dağıtım politikalarını ve gizlilik kurallarını ihlal ettiği ortaya çıkmasının ardından iOS lisansı geçici bir süre askıya alındı.

Olay ile ilgili açıklamalarda bulunan Google, yaşananlardan özür dileyerek Screenwise Meter uygulamasını App Store üzerinden kaldırdı. Şimdilik bu durum ile ilgili Apple cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?
Geçtiğimiz gün Facebook Research uygulamasının, iPhone verilerini toplarken gizlilik kurullarını ihlal etmesinden dolayı, söz konusu bu uygulama tamamen engellenmişti. 

Bu gelişmenin ardından teknoloji devi almış olduğu karar doğrultusunda Facebook çalışanlarına uygulamalar için sunulan tüm lisansların iptal edildiği de açıklanmıştı.

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