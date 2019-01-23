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Apple'dan düşen iPhone satışları sonrası dikkat çeken karar!

Apple'dan düşen iPhone satışları sonrası dikkat çeken karar!

Apple'ın CEO'su Tim Cook, yeni iPhone modelleri ile hedeflenen satış başarısına ulaşılamayınca flaş bir karar alarak işe alımların azaltılmasını istedi.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 03:36 - Güncelleme: 23-01-2019 03:36

Akıllı telefon sektörünün en büyük oyuncusu olan Apple’da işler pek de yolunda gitmiyor. Altı ay önce bir trilyon barajını aşan ilk şirket olan Apple, bu yükselişin hemen ardından finansal bir belirsizliğe girdi ve iPhone’lardaki satış başarısı gözle görünür bir belirginlikle düşmeye başladı.

İki hafta önce ise şirketin CEO’su Tim Cook, yatırımcılara gönderdiği mektup ile ilk çeyrek gelirlerinin beklenildiğinden daha düşük olduğunu ve daha az kullanıcının yeni iPhone’ları satın almayı tercih ettiğini açıklamıştı.

Yeni iPhone modelleri ile hedeflenen satış başarısına ulaşamayan şirket önemli bir karara imza attı. Bloomberg’in haberine göre Tim Cook bu ayın başında gerçekleşen toplantıda iş alımların azaltılması yönünde talimat verdi.

ÇALIŞAN SAYISINI AZALTACAK: Özellikle tatil sezonunda satışların beklenildiğinden düşük olması nedeniyle alınan bu karar, işe alımları tamamiyle dondurmayacak fakat belirli bölgelerde işe alınan çalışan sayısını önemli ölçüde azaltacak. Apple’ın yapay zeka birimi ise bu karardan etkilenmeyecek ve hızlı bir şekilde büyümesine devam edecek.

iPhone’lardaki satışın düşmesinin en büyük sebebi olarak Aralık 2017’de başlayan ‘batarya değişim programı’ gösteriliyor. Pek çok insan yeni bir iPhone almak yerine sadece bataryayı değiştirmeyi tercih ediyor. Böylece tüketiciler eski cihazları ile tekrar maksimum verime ulaşmış oluyorlar.

Son raporlara göre 11 milyon kişi eski iPhone’larının bataryasını değiştirmiş. Bu da demek oluyor ki 11 milyon kişi yeni bir iPhone’a almak yerine 29 dolara yeni batarya almış.

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