Apple'dan dikkat çeken karar! iPhone satış rakamları artık...

Apple, bundan sonra gelire odaklanacağını söylüyor. Değişikliğin nedenlerinden biri, iPhone satışlarının mali dördüncü çeyrekte Wall Street'in beklentilerinin gerisinde kalması. Verilerin açıklanmaması halinde Apple'da işlerin ne kadar iyi gittiğini kestirmek daha zor olacak. iPhone satışları, yatırımcılar ve gözlemciler için kritik bir ölçü birimiydi.

Apple'ın çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından hisseler yüzde 4 değer kaybetmiş, daha sonra yüzde 7'den fazla değer kaybetmişti.

Apple'ın satışları artmasa da fiyat artışı stratejisi işe yarıyor gibi görünüyor. iPhone X çıktığından bu yana iPhone için ortalama satış fiyatı 700 doların üzerinde.

Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın kullanıcı kitlesinin çift haneli yüzdelerle büyüdüğünü söylemişti.

