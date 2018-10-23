Apple'dan açıklama: İşte iPhone'ların anlamları!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın global pazarlama başkan yardımcısı Phil Schiller yeni iPhone modellerinin isimleri ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Apple'dan açıklama: İşte iPhone'ların anlamları!

Teknoloji ağırlıklı haber yapan internet platformu Engadget'a konuşan Apple yöneticisi Phil Schiller şirketin akıllı telefon modeli iPhone'ların isimlerinin anlamlarını açıkladı.

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Apple'dan açıklama: İşte iPhone'ların anlamları!

Apple’ın global pazarlama başkan yardımcısı Schiller, iPhone 3GS’de cihazın bir önceki modele kıyasla daha hızlı olduğunu vurgulamak için 'speed' (hız) kelimesinin baş harfini eklediklerini belirtti.

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Apple'dan açıklama: İşte iPhone'ların anlamları!

Schiller iPhone 3GS'ten bir yıl sonra raflardaki yerini alan iPhone 4S’te ise 's' takısının akıllı asistan Siri’yi işaret ettiğini dile getirdi.

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Apple'dan açıklama: İşte iPhone'ların anlamları!

Ancak Schiller'e göre, bu cihazlardan sonra tanıtılan modellerdeki harfler hiçbir anlam ifade etmiyor. Buna Apple'ın eylül ayında tanıttığı iPhone Xr, ve Xs modelleri de dahil.

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