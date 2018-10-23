Apple'dan açıklama: İşte iPhone'ların anlamları!

Apple’ın global pazarlama başkan yardımcısı Schiller, iPhone 3GS’de cihazın bir önceki modele kıyasla daha hızlı olduğunu vurgulamak için 'speed' (hız) kelimesinin baş harfini eklediklerini belirtti.

Schiller iPhone 3GS'ten bir yıl sonra raflardaki yerini alan iPhone 4S’te ise 's' takısının akıllı asistan Siri’yi işaret ettiğini dile getirdi.

Ancak Schiller'e göre, bu cihazlardan sonra tanıtılan modellerdeki harfler hiçbir anlam ifade etmiyor. Buna Apple'ın eylül ayında tanıttığı iPhone Xr, ve Xs modelleri de dahil.