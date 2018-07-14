Apple zammı iPhone 8 ve iPhone X yeni fiyatı ne kadar?

Apple iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch'ların da aralarında olduğu ürünleri için Türkiye'de zam kararı aldı. Apple'ın 10'uncu yılına özel ürettiği iPhone X zam ile artık 7 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile satılacak. Geçen yıl gerçekleşen aynı lansmanda tanıtılan iPhone 8'in başlangıç fiyatı ise 5 bin 199 TL oldu. iPhone 8 Plus ise zam kararı sonrası 5 bin 899 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor.

Macbook zamlı fiyatı : Apple'ın zam kararı sonrası en ucuz Macbook Pro (13 inç) 6 bin 200 TL yerine 7 bin 699 TL‘den başlayan fiyatlar ile alıcısını bekliyor. 15 inçlik yeni Macbook Pro’lar ise tüm özellikleri en yüksekte seçtiğinizde yaklaşık 25 bin TL gibi bir fiyata ulaşıyor. Zam sonrası 3'üncü nesil Apple Watch'un fiyatı ise 1.999 TL oldu.

iPad zamlı fiyatı : 2 bin 299 TL’den başlayan Mac mini fiyatı 2 bin 999 TL’ye çıktı. 2 bin 999 TL’den başlayan iPad Pro fiyatı 3 bin 699 TL’ye çıktı. 1699 TL’den başlayan 9.7 inç iPad fiyatı 1.899 TL’ye çıktı. 1949 TL’den başlayan iPad mini 4 fiyatı 2 bin 299 TL’ye çıktı.



