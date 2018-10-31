Apple tüm ürünlerine dev indirim yaptı!

Apple marka teknolojik aletlerin artan fiyatları, tüketiciler tarafından büyük eleştiri alırken kurdaki düşüşlerle birlikte büyük indirim gecikmeden geldi. Apple iPhone, Mac ve Watch gibi birçok ürününde fiyatları aşağı çekti. Yeni nesil ürünlerini New York’ta düzenlenen bir etkinlik ile tanıtan teknoloji devi marka, resmi web sayfasını yeni ürünleri için güncelledi.

YÜZDE 10 İNDİRİM Dün akşam merakla beklenen Macbook Air ve Mac Mini tanıtıldıktan sonra bakıma alınan site ülkemiz için güzel bir haberle geri döndü. Apple indirim yaptığı ürünlerde yaklaşık yüzde 10’luk bir düşüş gerçekleştirdi. Böylece 7499 TL olan iPhone 8 Plus, 6699 TL’ye inerken iPhone 8 ise 6499 TL’den 5799 TL’ye geriledi.