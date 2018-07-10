Apple performans sorunları için yeni gücelleme yayınladı!

Apple yeni güncelleme paketini yayınladı. Amerika merkezli teknoloji şirketi Apple, ürünlerindeki performans ve hata düzeltmeleri odaklı iOS 12 sürümü öncesinde iOS 11.4.1 sürümünü, iPhone ve iPad kullanıcılarının hizmetine sundu. Yeni gelen güncelleme ile 'iPhone’umu Bul' uygulamasında yaşanan konum sorunu gideriliyor. Bunun akabinde yeni güncelleme ile e-posta, kişiler ve notların Exchange hesapları ile senkronizesi daha güvenli hale getiriliyor.