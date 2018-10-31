Apple merakla beklenen Macbook Air'i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

Apple dün akşam New York’ta düzenlediği etkinlikte 2 yeni Laptop modelini tanıttı. Uzun süredir beklenilen yeni Macbook Air ve Mac Mini’nin yanı sıra yeni iPad Pro resmi olarak görücüye çıktı. Peki yeni modellerin fiyatı ve özellikleri neler? İşte yanıtı...

Apple merakla beklenen Macbook Air'i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

13.3 inç büyüklüğündeki Retina ekranlı yeni Macbook Air modeli, 2560×1600 piksel çözünürlük sunuyor. Macbook Air kullanıcılarının yıllardır şikayetçi olduğu düşük ekran çözünürlüğü ortadan kaldırırken, cihazın tasarımı Macbook Pro benzer özellikler gösteriyor.

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Apple merakla beklenen Macbook Air'i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

Gücünü Intel’in 8. nesil Core i5 işlemcilerinden alan yeni Macbook Air ile kullanıcılara 1.5 TB’a kadar SSD ve 16 GB’a kadar RAM seçeneği sunuluyor. 2133 MHz hızında çalışan RAM’lerin yanı sıra, ilk defa Macbook Air modelinde Thunderbolt girişine yer verildi.

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Apple merakla beklenen Macbook Air'i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

Önceki modele göre yüzde 20 daha büyük bir Trackpad’in yer aldığı Macbook Air, geri dönüşüme uygun bir gövdeye sahip. Siri desteği ve Apple T2 yongası yeni Macbook Air’ın dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor.

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Apple merakla beklenen Macbook Air'i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

MAC MİNİ TANITILDI!
Apple’ın, Mac Mini serisi yıllardır yenilenmediği için bir önceki nesile kıyasla 5 kat daha fazla performans sunuyor. Intel Core i3, Core i5 ve Core i7 olmak üzere üç farklı işlemci seçeneği ile satın alınabilen yeni Mac Mini’de, 64 GB’a kadar RAM seçeneği sunuluyor

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