Apple merakla beklenen Macbook Air'i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

Gücünü Intel’in 8. nesil Core i5 işlemcilerinden alan yeni Macbook Air ile kullanıcılara 1.5 TB’a kadar SSD ve 16 GB’a kadar RAM seçeneği sunuluyor. 2133 MHz hızında çalışan RAM’lerin yanı sıra, ilk defa Macbook Air modelinde Thunderbolt girişine yer verildi.

Önceki modele göre yüzde 20 daha büyük bir Trackpad’in yer aldığı Macbook Air, geri dönüşüme uygun bir gövdeye sahip. Siri desteği ve Apple T2 yongası yeni Macbook Air’ın dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor.

MAC MİNİ TANITILDI!

Apple’ın, Mac Mini serisi yıllardır yenilenmediği için bir önceki nesile kıyasla 5 kat daha fazla performans sunuyor. Intel Core i3, Core i5 ve Core i7 olmak üzere üç farklı işlemci seçeneği ile satın alınabilen yeni Mac Mini’de, 64 GB’a kadar RAM seçeneği sunuluyor