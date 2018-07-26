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Apple iPhone'lar için Intel ile anlaştı!

Apple iPhone'lar için Intel ile anlaştı!

Qualcomm ile ortaklığını sonlandıran Apple, artık Intel ile yoluna devam edecek.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 16:27 - Güncelleme: 26-07-2018 16:27

Apple'ın Qualcomm ile ortaklığı bir süredir konuşulan konular arasında yer alıyordu.

İkilinin yaşadığı anlaşmazlıklar her ne kadar halktan gizli tutulmaya çalışılmış olsada ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2018'in başlarında Apple’ın Qualcomm ile donanım ortaklığını sonlandıracağını duyurmuştu. Öyle oldu da.

İki firma arasında yaşanan patent davası anlaşmanın son bulmasıyla bitti. Dava sürecinden haklı çıkan Apple, Qualcomm ile iPhone’ların modemlerine ilişkin yaptığı ortaklığı sonunda bitirdi. Bu konuda alternaitf firmalar ile ortaklık kurmaya çalışan Apple, sonunda Intel ile el sıkıştı.

Bu durumdan  Qualcomm ne kadar etkilenir bilmiyoruz ancak dünyanın en çok satan telefon markası ile olan anlaşmasını kaybetmesi mutlaka bazı kötü sorunlara yol açacaktır. Buna itibar da dahil.

Apple, Qualcomm'un açıklamalarına göre 2018 yılının iPhone modellerinde Intel’in XMM 7560 adındaki mobil modemini kullanacak.  

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Apple, Qualcomm’un hiç alakası olmayan teknolojiler üretmek için patentleri ihlal ettiğini söylemişti. ABD, Almanya ve Çin’de hala uzantılarıyla devam eden bu süreç, şirketlerin arasındaki bağları koparmıştı. 

Kaynak: Teknolojioku

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