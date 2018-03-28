Apple en ucuz iPad'i piyasaya sürdü! İşte fiyatı

Apple'ın yeni nesil tableti iPad bu kez iPad Pro sürümleri gibi kalem desteği kazandı, artık Apple Pencil ile çalışır hale geldi. İşte karşınızda Apple'ın uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni Apple Pencil destekli tableti iPad...

Apple'ın yeni nesil tableti iPad bu kez iPad Pro sürümleri gibi kalem desteği kazandı, artık Apple Pencil ile çalışır hale geldi. İşte karşınızda Apple'ın uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni Apple Pencil destekli tableti iPad...Apple bugün en popüler iPad’inin Apple Pencil desteğinin yanı sıra daha da yüksek performansla güncellendiğini ve 1699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını duyurdu. Twitter

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Yeni 9.7 inç iPad ve Apple Pencil, fikirleri çizerek hayata geçirmekten, el yazısıyla alınmış notlarla ekran görüntülerini işaretlemeye kadar birçok özellikle kullanıcılara daha yaratıcı ve üretken olma imkanı tanıyor. Yeni iPad, büyük bir Retina ekrana, A10 Fusion çipe ve etkileyici artırılmış gerçeklik özellikleri sunan gelişmiş sensörlere sahip olmasının yanı sıra benzersiz bir taşınabilirlik, kullanım kolaylığı ve tüm gün dayanan pil ömrü sağlıyor. Twitter

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iPad’in 9.7 inç Retina ekranı daha çok ayrıntı ve canlı renkler sunarken Apple Pencil desteği sağlayan daha yüksek çözünürlüklü bir dokunma sensörüyle birlikte geliyor. İlk olarak iPad Pro için sunulan Apple Pencil, öğrenciler, profesyoneller ve yaratıcı işlerde çalışan kişiler arasında yaygın kullanılıyor ve şimdi kitle biraz daha genişlemişe benziyor. Twitter

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