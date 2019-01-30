Apple bombayı patlatıyor! iPhone XI sızdırıldı işte özellikleri

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone XI, özellikleri ve renk seçeneklerini büyük bir sızıntıya uğrayarak ortaya çıktı.

Apple bombayı patlatıyor! iPhone XI sızdırıldı işte özellikleri

Geçtiğimiz günlerde birkaç özelliği gün yüzüne çıkan ve tasarımına dair bir ipucu bulunmayan iPhone'un 2019 Eylül ayı içinde tanıtacağı XI modeli, kendini gösterdi. Teknoloji sitelerine düşen bomba bir sızıntıyla iPhone 11 modellerinin özellikleri ve renk seçenekleri ortaya çıktı.

15
Apple bombayı patlatıyor! iPhone XI sızdırıldı işte özellikleri

Yapılan sızıntıya göte iPhone XI modeli, gümüş, altın ve uzay grisi renk seçeneklerinin yanı sıra mavi renk seçeneğini de kullanıcılara sunulacak. Bunun haricinde ise, 4000 mAh boyutundaki batarya ve USB Type-C de desteği olacak.

25
Apple bombayı patlatıyor! iPhone XI sızdırıldı işte özellikleri

XI modelinin, ekran boyutu ise 5.8, 6.1 ve 6.5 inç olacak ve önceki modellerinin ekran boyutunu bizlere yeniden hatırlatacak. Sızıntıya göre, bizleri LG V40 modellerinden aşina olduğumuz, yatay şekilde konumlandırılmış üçlü kamera kurulumu da karşılıyor.

35
Apple bombayı patlatıyor! iPhone XI sızdırıldı işte özellikleri

Daha önceden yapılan bir sızıntıyla, iPhone 11‘in  Huawei Mate 20 benzeri bir kamera kurulumu ile karşımıza çıkacağı iddia ediliyordu. Ancak, gelen olumsuz tepkileri göz önünde bulunduran Apple, bu tasarımdan vazgeçmiş gibi görünüyor.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro