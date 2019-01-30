Apple bombayı patlatıyor! iPhone XI sızdırıldı işte özellikleri

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone XI, özellikleri ve renk seçeneklerini büyük bir sızıntıya uğrayarak ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde birkaç özelliği gün yüzüne çıkan ve tasarımına dair bir ipucu bulunmayan iPhone'un 2019 Eylül ayı içinde tanıtacağı XI modeli, kendini gösterdi. Teknoloji sitelerine düşen bomba bir sızıntıyla iPhone 11 modellerinin özellikleri ve renk seçenekleri ortaya çıktı. Twitter

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Yapılan sızıntıya göte iPhone XI modeli, gümüş, altın ve uzay grisi renk seçeneklerinin yanı sıra mavi renk seçeneğini de kullanıcılara sunulacak. Bunun haricinde ise, 4000 mAh boyutundaki batarya ve USB Type-C de desteği olacak. Twitter

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XI modelinin, ekran boyutu ise 5.8, 6.1 ve 6.5 inç olacak ve önceki modellerinin ekran boyutunu bizlere yeniden hatırlatacak. Sızıntıya göre, bizleri LG V40 modellerinden aşina olduğumuz, yatay şekilde konumlandırılmış üçlü kamera kurulumu da karşılıyor. Twitter

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