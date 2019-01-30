Apple bombayı patlatıyor! iPhone XI sızdırıldı işte özellikleri

Geçtiğimiz günlerde birkaç özelliği gün yüzüne çıkan ve tasarımına dair bir ipucu bulunmayan iPhone'un 2019 Eylül ayı içinde tanıtacağı XI modeli, kendini gösterdi. Teknoloji sitelerine düşen bomba bir sızıntıyla iPhone 11 modellerinin özellikleri ve renk seçenekleri ortaya çıktı.
Yapılan sızıntıya göte iPhone XI modeli, gümüş, altın ve uzay grisi renk seçeneklerinin yanı sıra mavi renk seçeneğini de kullanıcılara sunulacak. Bunun haricinde ise, 4000 mAh boyutundaki batarya ve USB Type-C de desteği olacak.
Daha önceden yapılan bir sızıntıyla, iPhone 11‘in Huawei Mate 20 benzeri bir kamera kurulumu ile karşımıza çıkacağı iddia ediliyordu. Ancak, gelen olumsuz tepkileri göz önünde bulunduran Apple, bu tasarımdan vazgeçmiş gibi görünüyor.
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