Apple araç projesinden tam 200 işçisini kovdu!

Yurt dışı kaynaklı ajansların gündemine oturan haberde Apple, 200 işçisini kovdu ancak işten çıkarılan çalışanlara Apple bünyesinde farklı görevler önerilecek.

Konu hakkında Apple sözcülerinden gelen açıklamada “Apple’da otomon araçlar ve ilgili teknolojiler hakkında çok yetenekli bir ekibimiz var. Ekip 2019 yılında bazı kilit bölümlere odaklanırken, bazı üyeleri makine öğrenimi gibi farklı projelerde yer alacak.” ifadelerine yer verildi.

Tesla'dan transfer yapmıştı

Apple, Ağustos ayında, Apple’ın eski genel müdürü olan Doug Field’ı, Tesla’dan transfer ederek Project Titan’ın başına getirmişti.

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