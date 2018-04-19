AP'den Yunan askerler için Türkiye'ye skandal çağrı!

Sınırı geçtikleri için tutuklanan ve yargı süreçleri devem eden iki Yunan asker konusu Yunanistan’ın yoğun çabasının da etkisiyle Avrupa Birliği’nin gündeminden düşmüyor. Bu konuda en üst düzeyde yapılan açıklamaların ardından şimdi de Avrupa Parlamentosu (AP) bir kararı kabul etti. Türkiye’ye yargı sürecini hızlandırma ve askerleri serbest bırakma çağrısı içeren karar, AP’de yapılan oylamada, 7’ye karşı 607 oyla kabul edildi. 18 parlamenter ise çekimser oy kullandı.

Yunan askerler AB gündeminden düşmüyor

Kararda, Yunanistan’ın başından bu yana işlediği tez benimsenerek askerlerin sınırı yanlışlıkla geçtiği belirtildi. Daha önce benzer olayların, olay yerinde karşılıklı olarak ve kolay biçimde çözümlendiğinin hatırlatıldığı AP kararında, “Türk yetkililere tutuklu bulanan iki Yunan asker hakkındaki yasal sürecin hızlı şekilde sonuçlandırılması ve askerlerin Yunanistan'a dönmelerinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz” denildi.

Yunan askerler konusu geçen ay AB liderlerinin gündemine kadar çıkmış, AB ile Türkiye arasında 26 Mart’ta Bulgaristan’ın Varna şehrinde yaptığı toplantının da ana gündem maddelerinden biri haline gelmişti. Yunanistan’ın olayı sıcak tutma girişimleri ve Atina’nın beklentilerini karşılayacak bir gelişme olmamasının da etkisiyle konu salı günü açıklanan AB Komisyonu’nun Türkiye Raporu’nda da yer aldı. Son üst düzey çıkış ise AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in çarşamba günü AP’de yaptığı konuşmada geldi. Juncker, “Olan biten gülünç. Sınırı yanlışlıkla geçtikleri için tutuklanan iki Yunan askerin Türkiye’nin güvenliğine tehdit oluşturduğunun düşünülmesi saçmalık” ifadelerini kullandı. (Güven Özalp - Hürriyet)

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