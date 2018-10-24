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AP'den son dakika haberi! Suudiler Cemal Kaşıkçı'nın dublörünü kabul etti!

AP'den son dakika haberi! Suudiler Cemal Kaşıkçı'nın dublörünü kabul etti!

Cemal Kaşıkçı cinayetinde dublör kullanıldığı geçen gün ortaya çıkmış ve görüntüleri yayınlanmıştı. Suudi yetkililer dublör olayını itiraf etti. AP'ye konuşan yetkililer, cinayeti örtbas etmek için operasyon kapsamında dublör kullanıldığını kabul etti.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 10:32 - Güncelleme: 24-10-2018 10:32

AP haber ajansı, Suudi yetkililerin Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğunu gizlemek için dublör kullandıklarını kabul ettiğini açıkladı. Adlarının açıklanmasını istemeyen iki Suudi yetkili, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da güvenli bir evde sorgulanacağı ve bu süre içerisinde kaybolmasını gizlemek için dublör kullanılacağının planlandığını söyledi.

Açıklamada, Kral Selman'ın selefi olan Kral Abdullah'ın yurt dışında yaşayan Suudi muhaliflerin ülkenin geleceğine yönelik ulusal diyalog faaliyetlerine katılmaları için Suudi Arabistan'a getirilmesi emri üzerine bir ekibin de Türkiye'ye gönderildiği belirtildi.

Suudi yetkililer, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da güvenli bir eve götürülmesi durumunda dublörün, Kaşıkçı'nın kaybolmasını gizlemek için görev alacağı ve böylece Kaşıkçı'nın kendi isteği ile kayıplara karışacağı algısının yaratılmak istendiğini ifade etti.

Fakat Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yardım istemek için bağırmaya başlaması sebebiyle plan vahşete dönüştü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 24 Ekim 2018 11:07 Her yapılan yeni açıklama komedi?bunlar zeka özürlü mü? bunun için adamı davet edersin insan gibi ülkene?

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