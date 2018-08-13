  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADVKurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş
eposta yazdır zoom+ zoom-

Apartmanın kamera kayıtları iğrenç olayı ortaya çıkardı

Apartmanın kamera kayıtları iğrenç olayı ortaya çıkardı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan N.Ö.(33) tutuklandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-08-2018 11:49 - Güncelleme: 13-08-2018 11:49

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ailenin, apartmanlarındaki asansöre yöneldiği sırada 6 yaşındaki kızlarına tacizde bulunulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. 

Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli N.Ö. çalıştığı inşaatta gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen N.Ö. "cinsel istismar" suçundan tutuklandı. Bu arada şüphelinin, 11 yaşındaki bir başka kız çocuğuna da taciz ettiği iddiasıyla arandığı öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Apartmanın kamera kayıtları iğrenç olayı ortaya çıkardı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • güneş 13 Ağustos 2018 12:17 yerin cehennem olsun. adi mahluk

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro